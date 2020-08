Maestro de karate dice su verdad: nunca abusé de nadie ni tuve quejas

El maestro de karate, Hugo Baruch Roque Sarmiento, se defendió de los señalamientos de violación supuestamente contra una de sus alumnas, pues aseguró que nunca trabajó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y las clases siempre las realiza en presencia de los papás de sus discípulos, es más “(a quien me acusa), no las conozco y no sabría decirte quién fue, jamás tuve una queja”.

El miércoles 12 de agosto, CAMBIO publicó historias de acoso y violación publicadas en la fanpage ‘Frente Feminista Radical Puebla’, en la cual se menciona al maestro Baruch, sin embargo, aseguró que nunca ha tocada a ninguna de sus alumnas,

En entrevista con CAMBIO, aseguró que sólo buscan manchar su trayectoria de más de 20 años como parte de Asociación de Karate-Do del estado de Puebla, así como la Federación Mexicana de Karate. El profesor desmintió haber dado clases en la Preparatoria Calderón, tal y como se había descrito en la página ‘Frente Feminista Radical Puebla’, pero confirmó que estuvo presente en el polideportivo en las Maravillas, el cual es llamado "Mario Vázquez Raña" tras haber dado clases de verano como instructor en el año 2006.

"No fui profesor en la BUAP, ni en la Preparatoria ni en la Universidad, yo cuando leí la noticia se me hizo una calumnia, ahí en la publicación se dice que en la Universidad Tecnológica di clases a los niños cuando ahí pues no se reciben menores de edad cuando tenían seis años; (...) pero en las clases del polideportivo no se me hizo lógico la acusación, porque podían entrar los papás, estaban viendo las clases, no coincide la forma, en donde se dice que dejé de dar clases no fue por ese motivo, me dieron una carta de buena conducta por no tener ningún problema, de ninguna índole, es una falsedad total".

Ante ello, el maestro de karate señaló que siempre tuvo la presencia de padres de familia en sus clases, pues aseguró que desde pequeños hasta adultos mayores les ha impartido cursos y clases de karate, en donde añadió que el arte marcial que imparte inculca varios valores, pues además ha estado vinculado con actos de caridad, poniendo de ejemplo el apoyo que brindó en el sismo del 19 de septiembre del 2017.

El profesor Hugo Baruch, el cual se encuentra avalado por la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines A.C, negó haber cometido los actos que se le imputan, pues los baños de dicha unidad deportiva se encuentran en la entrada, por lo que señaló que es imposible que haya ingresado por la presencia de padres de familia.

De igual forma, comentó que en ningún momento tuvo alguna queja con los papás de alumnos o sus pupilos sobre sentirse incómodos con su forma de enseñanza, además de que el profesor actualmente se encuentra casado y tiene un hijo de 20 años en donde hasta la fecha continúa impartiendo clases de artes marciales, que debido a la pandemia ha tenido que recurrir a la plataforma Zoom.

Por último, Hugo Baruch señaló que se siente con pocos ánimos ante la serie de acusaciones realizadas, pues su principal preocupación son sus alumnos pequeños, ya que para ellos es un ejemplo a seguir.

"Ahorita con los problemas de la pandemia muchos quieren entrar a la Universidad Tecnológica de Puebla, yo tengo un trabajo ahí por más de 20 años, por la situación del COVID parece que quieren mi plaza, es una falacia, no cuadra, a lo mejor hay algo más, (...) las niñas que dicen que les hice eso no las conozco y no sabría decirte quién fue, jamás tuve una queja, los papás siempre han estado presente en mis clases, el acceso no se le negaba, quiero limpiar mi nombre, me siento mal por sus alumnos pequeños que me ven como su ídolo, eso es lo que más me duele, porque son mentiras", finalizó el profesor Hugo Baruch.