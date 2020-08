Las mentiras del profe karateca, Hugo Baruch: sí estuvo en la BUAP y abusó de una alumna de 15 años

La joven narró que, a los pocos minutos de lo ocurrido, su mamá pasó por ella, mientras tanto, el profesor no la amenazó de no contarle a nadie, al contrario, le mencionó que no se preocupara y que todo estaría bien

El maestro karateka, Hugo Baruch, mintió. El sensei aseveró a CAMBIO que nunca había abusado sexualmente de alguna alumna. Pero una de sus víctimas rompió el silencio: me violó hace diez años. A la edad de 15 años, la llevó a su casa con engaños, pues dijo que le iba dar clases particulares para mejorar su técnica marcial. Nunca imaginó que iba a aprovecharse de ella y de sus sueños de llegar a la cima de este deporte.

El maestro de karate, en entrevista con CAMBIO, desmintió las acusaciones de abuso sexual, al mencionar que jamás había tocado a ninguna mujer, que su historial como sensei estaba limpio. Sin embargo, una de sus víctimas narró para esta cada editorial que él la violó.

La víctima desmintió al profesor, al señalar que sí había dado clases en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues mostró una fotografía donde aparece con el uniforme de entrenador de dicha casa de estudios.

El pasado miércoles 12 de agosto, este medio de comunicación publicó una serie de denuncias anónimas, en la que, en su mayoría, se acusó a profesores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). En una de ellas, se mencionó al sensei, Hugo Baruch Roque, por violar a una niña en los baños del polideportivo Las Maravillas, aproximadamente hace 13 años.

El calvario de la joven inició en 2010, cuando apenas tenía 15 años de edad y mucha carrera por delante en este deporte, pues Hugo Baruch Roque Sarmiento la engatusó para que aceptara clases privadas, pues ya era seleccionada en esta rama.

“Conocí al profesor en el polideportivo de las Maravillas, en el año 2007. Luego, él empezó a ‘jalarme’ más. Me volví seleccionada y, por ese motivo, les solicitó a mis papás darme clases privadas. Ellos, confiando, no se negaron”.

La violación del maestro karateka

Recordó el amargo episodio en su vida y dijo que, si fuera por ella, borraría de su mente para siempre. El sensei la citó en su casa para enseñarle nuevas técnicas marciales. Se aprovechó de estar a solas con ella para abusar sexualmente, cuando tenía 15 años, en 2010.

“Lo que pasó fue en su casa. En ese entonces, él vivía por la zona de Loreto, no sé si siga viviendo ahí. Me fue a dejar mi mamá en la tarde y pues, bueno, empezó la clase. Me enseñó técnicas de karate, estábamos en su sala y luego me llevó a su cuarto ‘para relajarme’, según él. Me dijo ‘acuéstate y relájate’. Se sentó a mi lado y me empezó a poner objetos para, según él, despertar mis sentidos. Primero me puso el teléfono, luego, el control de la tele. Pero, después se subió encima de mí, me bajó el pantalón y yo me lo subía. Le decía que no, que lo dejara de hacer, pero estábamos solos y nadie me escuchó, y pues, ya... me terminó bajando el pantalón y me violó”.

Ante este triste episodio, la joven narró que, a los pocos minutos de lo ocurrido, su mamá pasó por ella, mientras tanto, el profesor no la amenazó de no contarle a nadie, al contrario, le mencionó que no se preocupara y que todo estaría bien.

Pero Hugo Baruch se equivocó. Desde aquel día, la joven no ha podido decirle a sus papás del amargo momento que vivió. Tampoco ha podido tener alguna relación estable. Esta ‘rota’ por dentro.

“Por miedo no dije nada ese día, pero lloré mucho. Aun así, aguanté otros tres años, hasta que cumplí 18. Él actuaba relativamente normal, pero luego me tomaba la mano. Después llegué a un punto de ya no querer ir”,

No quiere que se quede impune

La joven confesó que, hasta la fecha, no ha tenido el valor de contarle a sus papás lo que sucedió aquel día. Tiene miedo de que, al haber dejado pasar tanto tiempo, su palabra no sea tomada en cuenta y que el profesor niegue todo lo ocurrido. El único apoyo que tuvo, fue el de una psicóloga, para poder superar el abuso sexual de su profesor karateka.

“La única que lo sabe es mi mamá, pero no del todo, sólo le pedí que me llevara a terapias, me veía llorando, me preguntaba qué me pasaba, pero no le dije como tal, sólo le dije que necesitaba ayuda (...). No les quiero decir a mis papás. Como pasó mucho tiempo, siento que no me van a tomar en cuenta, pero no quiero dejar sola a la persona que denunció. Cuando estaba en la universidad, en segundo semestre, me buscó una mamá porque su hija también había sido violada, me pidió ayuda para denunciar; primero me negué, pero luego le mande mensaje, no sé si hizo la demanda, no sé cómo supo que también me violó”.

El profesor sí dio clases en la BUAP

La víctima desmintió al profesor Hugo Baruch, al señalar que sí había dado clases en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues mostró a CAMBIO una fotografía donde aparece con el uniforme de entrenador de dicha casa de estudios, cuando Roque Sarmiento había declarado que jamás dio clases en ese recinto.

A su vez, la ex alumna puntualizó que no ha querido denunciar formalmente porque teme que el maestro niegue todo lo ocurrido, provocando que únicamente se vea expuesta, al igual que su familia, pues mencionó que el maestro tiene facilidad de palabra para convencer a las personas.

“Él tiene muchos conocidos en otros lados, dentro de su grupo, e igual sé que tiene facilidad de palabra para convencer a las personas. No sé, es como también ese miedo de exponernos y que lo niegue, que su palabra pese más que la mía. Todavía tengo miedo, pensé mucho en contactarlos (a CAMBIO), ya me siento fuerte, pero si en ese momento no pude apoyar a la mamá, pues por eso seguiré haciendo mas peso con esto, aunque sea anónimo”.

No es momento de callar, pide a víctimas que lo denuncien

La ex alumna de Baruch, quien actualmente ya es mayor de edad y estudia una carrera universitaria, mencionó que espera que su caso ayude a otras niñas a levantar la voz y no teman enfrentar la situación.

“Nosotros vemos a las personas y no podemos creer de lo que son capaz. En mi caso, tampoco me lo imaginé, pero las que hayan pasado por lo mismo que yo, espero traten de vencer ese miedo de enfrentar la situación, enfrentar a la familia; todavía yo no lo logro, porque me puse a pensar que ellos, como padres, ¿cómo se van a sentir? Porque haríamos un torbellino y, ¿luego que no nos crean? Podemos crear un cambio y podemos hacer que otras niñas no pasen por lo mismo que yo”