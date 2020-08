Se acumulan casos de violaciones por entrenadores de karate: ahora denunciaron a Cecilio Cuatlayo de la BUAP

Suman más denuncias de acoso sexual en contra de maestros karatekas. Esta vez, Cecilio Cuatlayo Tepox, profesor de la preparatoria Alfonso Calderón Moreno de la BUAP, fue acusado de hostigamiento sexual. Una de sus víctimas narró para CAMBIO, que la obligó a masturbarlo en el transporte público y a desnudarse enfrente de él, en varias ocasiones.

Cecilio Cuatlayo Tepox da clases en el grupo deportivo Jaguares Terán Karate-Do, donde también está el maestro Ramiro Terán, acusado de abusar sexualmente a una de sus alumnas. Ambos profesores también trabajan en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); el primero, en la preparatoria Alfonso Calderón Moreno, y el segundo, en la Benito Juárez.

En entrevista con CAMBIO, la víctima narró que su calvario inició en el 2006, cuando decidió practicar artes marciales. Nunca imaginó que iba a vivir acoso sexual. “Él se aprovechó de que me sentía sola porque mis papás se separaron”.

Denunció que lleva años abusando sexualmente de sus alumnas. En una ocasión, le pidió tener relaciones sexuales, pero, al ser virgen, le dijo que había maneras para tener relaciones sin perder la virginidad. Que él le enseñaría.

“Yo empecé a entrenar karate a los 16 años, yo iba a un CBTis y mi maestro de karate era Cecilio Cuatlayo Tepox, pero todos los de mi generación se fueron saliendo porque no les gustó y fui la única que siguió entrenando, por lo que me invitó a entrenar al dōjō de CEDAM BUAP, el de Cholula, pero, de manera gradual, inició a alejarme de todos, con el argumento de que los chicos eran mala influencia para mí”.

Además, tenía prohibido hablar con las demás alumnas, principalmente con las que entrenaba Ramiro Terán Romero, a quien también una ex alumna lo señaló de abuso psicológico y sexual, historia que fue publicada en CAMBIO, el pasado 14 de agosto.

Inició el acoso sexual

Cecilio Cuatlayo Tepox busca a sus víctimas con una cualidad: niñas con problemas. Les hace creer que las protegerá, pero al final son víctimas de abuso sexual.

“Yo me sentía sola porque mis padres se separaron, pero entrenar karate fue como mi refugio, y a Cecilio lo empecé a ver como a un papá, ya que era alguien protector; pero su intención no fue esa, ya que él me abrazaba, pero ya era algo incómodo, ya que no me abrazaba de manera normal. Sus abrazos eran muy morbosos. Acercaba su cuerpo y lo frotaba al mío. Me sentía incómoda, ya me daba miedo. Pero él me decía “quita esa cara, no pasa nada”.

En una ocasión, al terminar un entrenamiento, el profesor le pidió que se quedara y cuando se retiraron las demás alumnas, le dijo que se metiera a bañar: “no seas malpensada”, fueron las palabras de Cuatlayo Tepox.

“Terminó el entrenamiento y me dijo que me quedará con él y que me metiera a bañar, que no pasaba nada, que no había nadie y que sólo estábamos los dos, (…) no seas malpensada, aprovecha que está el agua caliente”.

Terán y Cuatlayo dabas clases juntos para tocar a las mujeres

Un día, inició a entrenar con el grupo el profesor Terán Romero, ambos pedían a las mujeres entrenar sólo en licra y corpiño. Tenían que hacer posturas frente al espejo y aprovechaban para tocarles el cuerpo.

“Después de los entrenamientos, nos pedían que nos quitáramos la poca ropa que teníamos, prácticamente estábamos en calzones, nos decían que era para ver la parte de nuestro cuerpo que necesitaba trabajo y nos hacían que nos tocáramos para según medir la flacidez del músculo. Hacían que nos frotáramos las nalgas para ver si estaban flácidas o no y si no lo hacíamos bien, nos empezaban a nalguear ellos, era algo morboso, fue asqueroso. Yo tenía mucho miedo, pero ninguna niña decía nada, además, tenía prohibido hablar con ellas y si les hablabas, pedían a las demás que te golpearan”.

De acuerdo a la víctima, Cecilio suele dar mayor atención a las jóvenes bonitas o que tenían el cuerpo más desarrollado, concentrándose en apoyarlas con sus conflictos personales y, ya ganada su confianza, las suele tocar sin su consentimiento.

Me obligó a masturbarlo

Un día, Cecilio le dijo a la víctima que se subiera al camión para ir a entrenar a la ‘prepa’ Alfonso Calderón Moreno tras terminar la jornada de artes marciales en el dōjō de Cholula. Nunca pensó que la obligaría a masturbarlo en el transporte público.

“Cecilio ya no tenía vergüenza, porque me besaba en la calle o en donde se le ocurría, o me tocaba en el trasporte público, (…) en una ocasión, estábamos en un camión, cuando íbamos a entrenar a un dōjō de la BUAP, agarró mi mano y me obligó a que lo masturbara en el camión, yo iba asustada, y me dijo “quita esa cara, ahorita vamos ir a entrenar y tú como si nada””.

Ante esto, ella decidió dejar de entrenar, pero empezó a acosarla con llamadas o la mandaba a buscar con sus compañeros para que regresará a entrenar.

“En ese momento, me sentía completamente sola y no tenía a quién decirle lo que pasaba, en ese momento que tenía la orientación”.

Denuncien a todos los acosadores

La ex alumna, por falta de respaldo de sus familiares, no realizó su denuncia formalmente, por lo que hace un llamado a las mujeres que han sido víctimas del profesor Cecilio u otro: “Nadie te puede obligar hacer algo que tú no quieres, no te calles, díselo a tus papás, que no te dé pena, ya que tú no estás haciendo nada malo, ya que aquí, tú eres la niña y tú no lo buscas. Y aunque haya pasado tiempo, tú denuncia, para que muchas niñas dejen de ser abusadas, a través de tu historia. Acérquense a una autoridad, denuncien, porque no están solas”.