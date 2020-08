Ex director de la prepa Alfonso Calderón encubrió acosos del karateka Ramiro Terán

Moisés Cruz Avendaño, ex director de la preparatoria Alfonso Calderón Moreno de la BUAP, encubrió al profesor karateka, Ramiro Terán Romero. En 2010, la alumna Cristina Rojas denunció al maestro por acoso sexual, sin embargo, se topó con pared. Los directivos de la ‘prepa’ señalaron que la queja no procedería porque Terán “no abusó” de ella. Es más, si continuaba con la denuncia, no iba a entrar a la universidad, pues a la BUAP no le interesaban las “alumnas conflictivas”.

En entrevista para CAMBIO, Cristina Rojas, ex alumna de dicha institución, en mayo del 2010 denunció ante los directivos de la institución que los profesores de karate, Cecilio Cuatlayo Tepox y Ramiro Terán Romero, entrenador de la preparatoria Benito Juárez de la BUAP, estaban coludidos en casos de abuso sexual, ya que este último abusó sexualmente de ella, siendo el mismo profesor que abusó sexualmente de otra alumna en el 2006.

Cuando ella tenía 17 años, decidió dejar el karate por problemas económicos. Pero Cecilio Tepox insistió que le pidiera ayuda a Terán, pues era una excelente alumna de karate. Así que el maestro le dio trabajo, el cual consistía en realizar archivos en la computadora y apoyar la candidatura del entonces aspirante a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier López Zavala. La joven aceptó e inició su calvario.

“En una ocasión me dice que íbamos a ir a una junta, le dijo a mis demás compañeros que se adelantaran ya que nosotros iríamos al dōjō, (…) yo me dirigí a su oficina, que estaba en el segundo piso, y cuando iba subiendo las escaleras, él subió a tras de mí y me tocó el trasero, me volteó y me comenzó a besar. Tenía mucho miedo, yo dije aquí ya quedé. Él me empezó a besar y a tocar. Yo inclusive empecé a temblar y él todavía me dijo: “Me gustan que tiemblen. Me gusta sentir esa sensación”. Yo estaba asqueada y no sabía qué hacer (…). Él se sacó su miembro y me dijo que si lo podía ayudar, yo volteé para no verlo, y por miedo que me hiciera daño, lo toqué. Me seguía tocando, hasta que terminó, y todavía me dijo, “disculpa que no terminemos, pero tenemos otra junta y tenemos que irnos”. Después de eso, no recuerdo cómo llegué a mi casa. Días después yo ya no quería ir, pero como el dōjō estaba en mi ‘prepa’ y mi maestro era Cecilio, pues yo no sabía si contarle o no”.

Ramiro Terán le pagó 25 mil pesos a Cristina Rojas

Después del abuso sexual, la joven, aterrorizada, le narró a Cecilio Cuatlayo lo sucedido ese día con Terán. El maestro karateka minimizó el hecho, pues le dijo que no podía culpar al karateka de hacer algo que los dos habían querido.

Ante esto, la joven de 17 años le contó a su mamá, por lo que se tomó la decisión de denunciar a Terán en las instancias correspondientes, ante el entonces director de la preparatoria Alfonso Calderón Moreno, Moisés Cruz Avendaño.

“Lo que hizo mi mamá fue tomar el teléfono y llamó a un abogado, que en ese entonces era maestro en la ‘prepa’ Calderón. El abogado me aconsejó que no dijera nada, que no avisara nada a nadie y que nos veíamos en la dirección de la preparatoria. Me presenté con mi mamá, con mi papá y un escrito en donde yo relataba lo que había sucedido con los dos profesores”.

La víctima relató ante las autoridades de la preparatoria lo sucedido con Terán y Cuatlayo, quienes tomaron la decisión de sólo correr a Cecilio Cuatlayo Tepox, mas no al maestro karateka, quien la había acosado.

También, el abogado, maestro de la ‘prepa’ Calderón, le aconsejó a Cristina Rojas que aceptara la indemnización de 25 mil pesos, porque la denuncia ante Fiscalía General del Estado, en ese entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, no iba a prosperar.

“Porque no había abusado de mí, y porque la BUAP no quería tener alumnas conflictivas, y en ese entonces yo estaba terminando la ‘prepa’ y me iban a detectar mi nombre y todo, y no iba poder entrar a la universidad, fue por eso que yo no decidí realizar mi denuncia ante las autoridades correspondientes”.

Recordó que Cecilio Cuatlayo Tepox también estuvo coludido con Terán. Pese a que denunció al maestro lo sucedido. Nunca le creyó.

“Lo que a mí me pasó fue hace diez años, y esos dos maestros estaban coludidos, ya que cuando Cecilio me dijo: “no podemos culpar a Ramiro de lo que hicieron los dos”, fue ahí en donde me di cuenta que los dos estaban coludidos y que los dos sabían, y a lo mejor Cecilio no fue mi agresor sexual, pero contribuyó a esa parte”

Cómo inició el acoso

Todo empezó a la edad de 15 años, Cristina Rojas, quien empezó como alumna del maestro Cecilio Cuatlayo Tepox, en el 2008, en la preparatoria Alfonso Calderón Moreno de la BUAP, donde también conoció a Ramiro Terán Ramero, quien se ofreció a entrenarla a cambio de su cuerpo.

“Fue en noviembre del 2008, una compañera me invitó a una fiesta y Cecilio me insistió a que fuera, fue ahí en donde vi de más cerca a Ramiro Terán. Acabó la fiesta, mi maestro y Ramiro Terán se ofrecieron a llevarme a mi casa. En ese momento no se me hizo extraño. Yo confiaba en Cecilio, pero de repente, a mitad de camino, Cecilio dijo: “maestro, aquí me bajo, me va llevar alguien más”, por lo que dijo “pásate para enfrente Cristina””.

Durante el trayecto, Ramiro Terán le dijo a la joven que era muy bonita, inteligente y que tenía actitudes para el karate. Pidió entrenarla para que fuera una competidora excelente, pero le tenía que pagar con su cuerpo.

“Él prácticamente me dijo que tenía que estrenar mi cuerpo, porque él iba hacer el trabajo de entrenarme, entonces, en ese momento eran las 11:00 de la noche, yo tenía mucho miedo”.

Al día siguiente, la joven le quiso contar a Cecilio Cuatlayo Tepox, pero por miedo no lo hizo, por lo que continuó entrenando, pero evitando tener contacto con el profesor Ramiro Terán Romero.

“Tras el acoso por parte de Ramiro, yo le dije que no quería nada de lo que él me ofreció, le dije “yo prefiero entrenar con mi maestro”, ante esto, él se molestó mucho, aceptó mi decisión, pero me dijo: un día vas a querer estar conmigo y yo ya no voy a querer estar contigo”.

Cuando ella cursaba el segundo año de la preparatoria, ambos maestros le dijeron que iba a pertenecer al grupo que Ramiro Terán entrenaba personalmente, en donde las jóvenes entrenaban en licra, y nadie cuestionaba sus formas de entrenar.

“Cuando él se sentaba y nos veía, pensábamos que era para corregirnos la técnica, pero jamás me imaginé que nos veía con morbo, y como yo ya le había dicho que no quería nada con él, pensaba que él hacía todo esto, pero no fue así, cuando empecé a entrenar con él, Cecilio me decía que tenía que hacer muy agradecida con Ramiro, que tenía que estar pendiente a lo que él quisiera, y siempre tenía que estar al lado de Ramiro junto con otras chicas, yo estaba confundida porque sabía que Ramiro quería tener mi cuerpo, pero yo jamás lo decía, por el temor de que nadie me creyera”.

Somos unas guerreras y es hora de hablar

“Para las chicas de ese grupo, y para todas las mujeres, no es normal sentirte incomoda con una persona del sexo opuesto, no es normal sentirte mal, no es normal que te miren raro, no es normal que te sientas mal o sientas miedo, no es normal, es una señal de acoso; por favor, despierta, es difícil pero lo puedes hacer, ya que en karate nos dicen que somos unas guerreras, es momento y es hora de demostrar que sí somos unas guerreras y hay que hablar”.