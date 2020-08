El CENHCH vive el día más triste de su historia: sin alumnos y locatarios en quiebra (VIDEO)

El Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) vivió el día más triste de su historia, sin alumnos y locatarios casi en quiebra tras realizar las clases online o al estilo telesecundaria, ante la pandemia por COVID-19. El edificio luce vacío, lleno de basura, sin ningún alumno que le dé vida a la institución pública más importante de Puebla. Los vendedores tienen una merma del 100 por ciento en sus ventas.

En entrevista con CAMBIO, los locatarios, ubicados sobre la calle 10 Sur, denunciaron que además de péridas económicas, hay inseguridad en la zona, lo que ha provocado que cierren los comercios a las 16:00 horas.

Mencionaron que antes de la pandemia, tenían rondines de patrullas con elementos policiacos para cuidar a los estudiantes, y ahora que no hay clases presenciales, se volvió una calle solitaria e insegura para todos ellos, pues laboran con temor.

Nos sentimos solos, dice locataria de antojitos

En entrevista con CAMBIO, una de las propietarias de un local de antojitos, que se encuentra frente a la entrada del CENHCH, del lado de la 10 Sur, mencionó que sus ventas cayeron a un 80 por ciento.

"La afluencia no es la misma, las ventas bajaron un 80 por ciento, intentamos ir a lo mínimo, muchos de los negocios cerraron y eso provoca que el nivel de inseguridad aumente, pues al estar pocos locales abiertos, las patrullas no hacen sus rondines. Nos tenemos que cuidar y por eso también tenemos que modificar los horarios".

A su vez, la locataria mencionó que antes de la pandemia laboraban de 8:00 a 18:00 horas, ahora se vieron obligados a reducir sus horarios, de 9:00 a 15:00 horas, con el fin de evitar ser víctimas de algún robo o asalto por la poca afluencia de personas.

De igual forma mencionó que apenas entre semana ha logrado vender un 10 por ciento. Al igual que los sábados, pues nada más registra hasta un 20 por ciento, calificando la situación económica la peor desde hace cinco años.

Negocios de uniformes no venden ni un limón

En entrevista con esta casa editorial, el señor Quiroz, quien tiene un negocio de venta de uniformes escolares, reportó que tuvo pérdidas hasta en un 100 por ciento, ante la falta de alumnos.

"No hay movimiento de gente, nos ha afectado bastante porque desde marzo no hemos abierto, hoy fue el único día que abrimos pero no por ventas sino porque nuestro local es afectado por las lluvias, nosotros no tenemos ningún objetivo de abrir, esta temporada para nosotros es fatal", lamentó el locatario.

A su vez, mencionó que, de los 18 años que lleva dedicándose a este sector frente al CENHCH, nunca había tenido pérdidas económicas como en este año, sin embargo, coincidió que para no arriesgarse y ser víctimas de la inseguridad, prefieren estar sin ventas, hasta que regresen las clases presenciales.

De igual forma, mencionó que ahora vende caretas, cubrebocas, sanitizantes en las calles para tratar de sobrellevar los estragos de la pandemia hasta que regresen las clases presenciales.

Papelerías y negocios de internet, ahora venden 50 pesos al día

En el mismo tenor, los negocios dedicados a cybercafé y papelerías reportaron caídas en sus ingresos hasta en un 80 por ciento, sin embargo, el locatario de un café internet frente al CENHCH mencionó que su negocio seguirá abierto con el fin de apoyar a los alumnos en imprimir sus trabajos o, en dado caso, tomar sus clases en línea.

"Ya nosotros llevamos dos años, pero esto de la pandemia nos afectó bastante, fue un 80 por ciento de pérdidas, porque lo que más nos dejaba eran las copias e impresiones en clases, a veces sacábamos en un día entre 500 o 600 pesos, pero ahora, sacamos entre 20 o 50 pesos al día".

Por último, el poblano dueño de este café internet mencionó que ve una esperanza con las clases en línea, por lo que su negocio seguirá abierto, con el fin de poder brindar internet a los alumnos.

También repercutió ventas en comerciantes informales

No sólo a los comercios establecidos sino también a los informales les afectó el regreso a clases virtual, pues en entrevista un poblano quien tiene su negocio de cemitas y carnitas reportó que sus ventas también cayeron un 80 por ciento, sin embargo.

"Nosotros ya tenemos nuestros clientes, si nos movemos van a pensar que ya no volveremos aquí y eso nos podría repercutir, también a nosotros nos pegó, tenemos que trabajar para comer y para mis hijos que también tienen clases, pues en los 3 años decimos que ha sido muy mala venta, si hubiera clase estaríamos bien pero no es asi" mencionó.