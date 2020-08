Nueva Ley de Educación federal prohibirá injerencia en las universidades autónomas

Pretenden que las universidades autónomas sean las únicas que puedan realizar cambios a su Ley Orgánica y en cuanto a cargos al interior de ésta, por lo que los Congresos locales no podrían realizar un nombramiento o cambio dentro de las instituciones

El subsecretario de Educación Superior de la SEP federal, Luciano Concheiro Bórquez, dio a conocer que desde la Cámara de Diputados se está trabajando en una nueva Ley General de Educación Superior para que sean las universidades autónomas las únicas que puedan realizar su Ley Orgánica interna, con lo cual, buscan evitar que los Congresos locales intenten designar un auditor al interior de las instituciones educativas, como la BUAP, caso contrario a lo que sucede en Puebla.

Durante el foro digital “Los Retos de la Educación Pública Superior en México” organizado por la BUAP, Concheiro Bórquez dio a conocer que se está realizando una nueva Ley General de Educación Superior a nivel nacional, principalmente, enfocada en mantener la autonomía de las universidades autónomas en todo el país.

El funcionario federal aseguró que aún se encuentra en anteproyecto la nueva Ley General de Educación Superior, siendo una de las principales modificaciones, ceñir a las instituciones y universidades al Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar los derechos de los estudiantes.

Con esta modificación, pretenden que las universidades autónomas sean las únicas que puedan realizar cambios a su Ley Orgánica y en cuanto a cargos al interior de ésta, por lo que los Congresos locales no podrían realizar un nombramiento o cambio dentro de las instituciones, pues para poder hacerlo, tendrían que abolir la autonomía de la universidad.

“Al reforzarse la Ley General de Educación, respetar en sus términos las facultades y garantías que se refiere el párrafo anterior, en particular, en la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma y, por tanto, donde se plantea también y se pueden plantear desde ahí los cambios posibles, pero no pueden ser una vez que han adquirido la autonomía, no podrían ser más que la institución (...) la que podría transformarse a sí misma”, dijo Cocheiro Bórquez.

Este cambio deriva de un juicio promovido por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ante la Suprema Corte de Justicia Nacional, después de que el Congreso de dicho estado aprobó el nombramiento de un auditor interno para la institución, el cual fue favorable para la UAEH y pretenden que no suceda con las universidades de otros estados.

El pasado mes de febrero, el gobernador Miguel Barbosa Huerta propuso integrar un Órgano de Control Interno en la Universidad Autónoma de Puebla que respondería únicamente al Congreso del Estado, esta figura fungiría como un auditor interno de la universidad; la propuesta no se ha logrado consolidar en el Congreso del Estado por motivo de la pandemia.

Con la nueva Ley de Educación Superior federal, Barbosa Huerta y el Congreso del Estado estarían impedidos de nombrar al titular del Órgano de Control Interno de la BUAP, pues necesitarían modificar la Ley Orgánica de la Universidad.