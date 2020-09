Alumnos defienden a profe acusado de masturbarse: tiene taquicardia y siempre hace esos movimientos

De acuerdo a los testimonios en redes sociales de algunos alumnos de Relaciones Internacionales de la BUAP, el profesor de Japonés no se masturbó tal y como acusaban otras compañeras universitarias.

Alumnos de la facultad de Relaciones Internacionales de la BUAP, salieron en defensa del profesor que supuestamente se estaba masturbando cuando impartía su materia de Japonés "Yo estaba en esa clase si tiene taquicardia y siempre hace esos movimientos".

Luego de que se exhibió un video en redes sociales en donde acusaron al profesor Angel Jaramillo por supuestamente estarse masturbando en su clase virtual, sus alumnos comenzaron a aclarar que él siempre ha tendido a realizar el movimiento en su pie, pues confirmaron que padece de problemas cardíacos, justamente lo que habia señalado el profesor en una conversación de WhatsApp que se filtró en redes sociales.

"Yo estaba en esa clase y la única cámara prendida era la de él y la mía, de hecho mi cabello es el que se ve y no estaba moviendo su brazo como piensan porque el si padece problemas cardíacos", Explicó el joven en un video.

De igual forma, un alumno confirmó CAMBIO que el profesor si padece de taquicardias, pese a ello, señalaron que lo que ahora están buscando es limpiar su imagen, pues él realmente no estaba masturbandose ya que, las cámaras estaban apagadas y solo se escuchaba la voz de dos alumnas exponiendo la clase.

"No sabemos quién filtró ese video, menos con esa intención, no nos ha faltado al respeto ni a mí ni a mis compañeras, por eso queremos que se limpie su imagen" comentó el joven.

Y es que en la noche del día de ayer, grupos de Facebook de la BUAP y colectivos feministas exhibieron un video donde supuestamente se estaba masturbando con la mano izquierda mientras dos alumnas estaban en exposición de manera virtual.

Horas después, se filtraron las conversaciones del maestro con sus alumnos en donde señaló que fue un malentendido y que mostró las imágenes de su medicamento, pues el está buscando que esta situación se esclarezca para que no sigan señalandolo de esta manera.

"No es cierto lo que dicen, yo estoy viendo la pantalla y moviendo el pie izquierdo porque me recetaron unas pastillas de una afección al corazón, no se ve nada, es un infundio (...) espero que prevalezca la cordura entre ustedes y piensen bien antes de actuar de manera injusta, en cuanto a mi, soy el primer interesado en que todo esto se aclare" mencionó el maestro en el grupo de WhatsApp con sus alumnos.