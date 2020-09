Universidades privadas sufren efecto COVID: 50 % de los alumnos desertó

“Este periodo muchos no se inscribieron, todas las universidades nos las estamos viendo negras; no es lo mismo pagar trimestralmente 250 mil pesos de derechos y obligaciones al Seguro Social cuando tienes mil alumnos, que cuando tienes 300”, refirió Gustavo Santín Nieto, de Auiemss

La pandemia por el COVID-19 provocó que las universidades privadas se vieran afectadas, pues 15 mil estudiantes desertaron al menos este semestre para continuar con sus estudios, es decir, hubo una reducción del 50 por ciento en la matrícula.

Así lo reveló Gustavo Santín Nieto, coordinador ejecutivo de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior AC (Auiemss).

En entrevista con CAMBIO, Santín Nieto lamentó que en este periodo escolar la matrícula de las universidades privadas haya tenido una baja de hasta un 50 por ciento, pues explicó que el año anterior contaban con 35 mil estudiantes inscritos en instituciones privadas, y ahora, debido a la pandemia, únicamente cuentan con 15 mil alumnos registrados.

“Este periodo muchos no se inscribieron, todas las universidades nos las estamos ‘viendo negras’, no es lo mismo pagar trimestralmente 250 mil pesos de derechos y obligaciones al Seguro Social cuando tienes mil alumnos, que cuando tienes 300; los impuestos no bajaron y no hemos despedido personal”, comentó el coordinador ejecutivo de la Auiemss.

Precisó que las universidades que están sufriendo por la crisis económica derivada de la pandemia son las que ofertan bajo costo, es decir, las que no cuentan con una gran infraestructura, por lo que cobran una colegiatura desde mil 500 hasta tres mil pesos mensuales, sin embargo, son las mismas que están ofertando nuevas carreras y becas para tener alumnos en sus aulas.

“La pandemia está afectando de una forma más agobiante a las escuelas de bajo costo, y éstas, que de por sí cuentan con becas de hasta un 40 por ciento y cobran entre mil y tres mil 300 pesos, podrían regalar el servicio educativo si tuvieran un subsidio, por ello, al menos estas universidades no podrían bajar sus costos”, lamentó.

De igual forma, Gustavo Santín Nieto refirió que ha tenido casos de reubicación de alumnos a universidades privadas de más bajo costo; además, mencionó que la Universidad del Ángel este año ofertó la carrera de medicina, sin embargo, no cuenta con ningún alumno inscrito debido a que todos se fueron a la Universidad del Estado, por lo que muchos de ellos están esperando presentar el examen de admisión para la BUAP.

Por último, el coordinador ejecutivo de la Auiemss hizo un llamado a los padres de familia, así como a los alumnos, para considerar inscribirse a las diferentes universidades privadas en la Angelópolis, pues mencionó que éstas también cuentan con la capacidad en cuestión de infraestructura, así como planta docente, para poder ofrecer su plan educativo a los estudiantes.