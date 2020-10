Más de 10 alumnas y maestras han sufrido acoso en la BUAP: Red Plural de Mujeres

Integrantes de la Red Plural de Puebla evidenciaron a través del evento "Tendedero de Acoso Virtual", más de 10 testimonios de alumnas y hasta profesoras que han vivido acoso sexual dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y que hasta la fecha han quedado impunes.

Fue ayer que se realizó el Tendedero de Acoso Virtual en universidades, el cual fue organizado por la Red Plural de Puebla en donde se exigió a la BUAP que despida a profesores acosadores, así como José Guadalupe N. de la facultad de dejar de hacer caso omiso al acoso sexual que diariamente sufrían las alumnas dentro de las aulas.

"Yo estaba asustada en mi casa pensando que no me pasara nada al regresar a clases, me decía que le gustaba a principio de curso", lamentó una de las participantes.

Entre las facultades que se reveló en donde más prevalece el acoso sexual es en Derecho, Ciencias Químicas, cómputo entre otras en donde mencionaron los nombres de maestros como que de manera anónima al tener apagadas sus cámaras expusieron sus casos

Por último, fueron en total ocho denuncias de las facultades y cinco de la preparatoria 2 de octubre, que un profesor de karate constantemente las acosó, pidió fotografías y las tocó sin su consentimiento.