Amenaza Esparza con acciones que “puedan tornarse violentas” para defenderse de acusaciones (VIDEO)

El Rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz amenazó con acciones que “podrían tornarse violentas” para defenderse de las acusaciones y la persecución política en su contra, además de que acotó que si se tienen pruebas en su contra de honestidad sean presentadas.

Durante la sesión del Consejo Universitario, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) señaló que la institución ha enfrentado una de sus persecuciones más grandes de sus historia, por lo cual refirió esta para dar la cara por el “Desprestigio” que se ha intentado contra las instituciones así como para defenderse de acusaciones en su contra o su familia.

En este sentido hizo el llamado a la comunidad universitaria a mantener la calma a antes de tomar acciones para defensa del rector y de la institución, además de que exigió a las autoridades y órganos como la ASE dejen de amenazar y presionar, para continuar los trabajos que han colocado a la BUAP como una de las instituciones más reconocidas en el continente

“La BUAP ha enfrentado una de las mayores persecuciones de su historia, como rector he recibido varias denuncias, todo como resultados de mi postura de no querer renunciar a mi cargo, no es fácil mantenerse en esa postura cuando los afectados son familiares, pero esta juego el patrimonio de la universidad (...) vamos a rebasar las fronteras e ir por estado de derecho, hago un llamado a toda la comunidad a mantener la calma antes de tomar acciones para defendernos”, dijo.

Esto posterior a que el consejo aprobó por mayoría de votos el dictamen en donde se presentó una defensa a favor del rector Esparza Ortiz en donde se enlistaron diversos actos que calificaron como arbitrarios de parte de dicho órgano y de los poderes legislativo y ejecutivo, por lo que calificaron como un intento de “tomar el control de la BUAP”.

A esto agregaron que la institución sigue dispuesta a rendir cuentas claras ante los órganos que le competen, siempre y cuando se respete su carácter de universidad autónoma por lo que, en s mayoría los consejeros universitarios aprobaron emitir esta postura en favor al rector contra los abusos de autoridad que han denunciado.

En su intervención el director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidad, Francisco Vele Pliego apuntó que se deben tomar acciones de carácter político invitando a los senadores y diputados federales de las comisiones educativas del Poder legislativo, asi como a representantes de la ANUIES y otras universidades autónomas del país para que se dialogue y se construya una defensa ante este tema.