Amenaza Esparza con sacar a las calles a universitarios a cometer actos violentos en su defensa (VIDEO)

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, alertó que el conflicto que tiene con el Gobierno del Estado podría generar movimientos estudiantiles fuera de la institución. Ante esto pidió calma a la comunidad universitaria, y sobre todo no tomar acciones de violencia en protesta por este tema.

El rector, dentro de su mensaje final, puntualizó que si se tienen pruebas en su contra, que demuestren la supuesta deshonestidad de la que lo acusan, que sean presentadas ante las autoridades competentes. Esto debido a que acusa una persecución política en su contra por parte de la Auditoría Superior del Estado y los poderes Legislativos y Ejecutivos.

Esparza Ortiz señaló que la institución ha enfrentado una de sus persecuciones más grandes de su historia, por lo cual refirió que él está para dar la cara por el “desprestigio” que se ha intentado contra las instituciones, así como para defenderse de acusaciones en su contra o su familia.

Posteriormente, ante la amenaza de algunos consejeros universitarios por realizar movilizaciones estudiantiles, llamó a mantener la calma antes de tomar acciones en defensa del rector y de la institución, además de que exigió a las autoridades y órganos como la ASE dejen de amenazar y presionar, a la par que aseveró no renunciará a su cargo como rector.

“La BUAP ha enfrentado una de las mayores persecuciones de su historia, como rector he recibido varias denuncias, todo como resultados de mi postura de no querer renunciar a mi cargo, no es fácil mantenerse en esa postura cuando los afectados son familiares, pero está juego el patrimonio de la universidad. Vamos a rebasar las fronteras e ir por estado de derecho. Hago un llamado a toda la comunidad a mantener la calma antes de tomar acciones para defendernos”, dijo.

Consejo Universitario defiende a Esparza

Dentro de la orden del día del Consejo Universitario fue presentado un dictamen por la comisión de enlace por parte del director de la Preparatoria Enrique Cabrera, José Jaime Rogelio Sánchez López, donde se enlistaron 10 puntos en los que se detalló la persecución política, comenzando por el intento de auditoría por parte de la ASE a los recursos de la institución y posteriormente el Órgano de Control Interno que propuso el Congreso del estado.

A esto agregaron que la institución sigue dispuesta a rendir cuentas claras ante los órganos que le competen, siempre y cuando se respete su carácter de universidad autónoma, por lo que en su mayoría los consejeros universitarios aprobaron emitir esta postura en favor al rector contra los abusos de autoridad que han denunciado.

Dentro de este punto refirió que responsabilizan al gobernador Miguel Barbosa Huerta de cualquier cosa tanto física como penal que le suceda al rector Alfonso Esparza Ortiz y sus familiares, mismo al que acusan de ordenar a la ASE presentar las denuncias por un supuesto daño patrimonial a la Máxima Casa de Estudios.

Vélez Pliego propone acudir con Senadores y diputados federales

En su intervención, el director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidad, Francisco Vélez Pliego, apuntó que se deben tomar acciones de carácter político invitando a los senadores y diputados federales de las comisiones educativas del Poder legislativo, así como a representantes de la Anuies y otras universidades autónomas del país para que se dialogue y se construya una defensa ante este tema.

Asimismo, recordó que en el caso Lobos BUAP, la Fiscalía General del Estado no ha entregado avances correspondientes a la denuncia que promovió el Consejo Universitario contra Mario Mendívil y Garden Teas por el fraude y daño patrimonial a la institución, además de la deuda que actualmente mantiene, por lo que exhortó a que se reviva este tema para que exista justicia en favor de la BUAP.

Consejeros apoyan con cartulinas y porras

Durante la presentación del acuerdo donde se estableció la defensa del rector, los consejeros universitarios, directores y alumnos se levantaron y mostraron cartulinas como diferentes mensajes como “Esparza, estamos contigo” y “No estás solo”, entre otras, en referencia al apoyo en favor al rector Esparza Ortiz por la persecución política.

Amenazan con marchar en las calles

En su intervención, el director de la Facultad de Veterinaria, Oscar Villarreal Espino Barros, amenazó con movilizarse con medidas que han quedado en el pasado, esto en referencia a manifestaciones en las calles de Puebla, pues argumentó “Yo creo que debemos tomar medidas, esas medidas que han quedado archivadas porque forman parte del pasado”.