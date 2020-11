Gobierno de Puebla dará Becas Covid de 3 mil 280 pesos a estudiantes contagiados

El Gobierno de Puebla a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dará becas de apoyo COVID de 3 mil 280 pesos a jóvenes universitarios para incentivar que continúen con sus estudios además de incrementar la permanencia dentro del sistema medio superior de la entidad, en la que se priorizará dar apoyos a quienes hayan padecido de Coronavirus.

Dentro del apartado de bases los requisitos son ser mexicano, estar actualmente inscrito en un programa de licenciatura o Técnico Superior Universitario, en una de las 50 Instituciones Públicas de Estudios Superiores (IPES), además de provenir de un hogar cuyos ingresos sean menores a cuatro salarios mínimos per capita.

Asimismo no adeudar materias, contar con un promedio mínimo de 7.5, no contar com algún otro beneficio económico otorgado por el Gobierno del Estado o algún otro organismo público, estar cursando y no se titulado, además de contar con su CURP.

La convocatoria detalla que a partir del 9 de noviembre y hasta el 18 del mismo mes, los interesados deberán registrar su solicitud a través del Sistema de Administración de Becas y Manutención de Puebla (SABEMP), en la página www.manutencionpuebla.seppue.gob.mx en donde al finalizar su proceso deberán imprimir su solicitud correspondiente.

En el mismo período deberán remitir su documentación de manera virtual posteriormente un comité de selección dará los resultados y del 20 al 25 de noviembre deberán acudir donde se les solicite a entregar de manera física en una unidad de almacenamiento sus documentos, después de esto los resultados serán publicados en la página de www.sep.gob.mx el 7 de diciembre y a partir de ahí tendrá hasta el 11 de diciembre para enviar datos Bancarios requeridos.

La documentación requerida es el acta de solicitud de la Beca de manutención, la CURP en formato PDF, identificación oficial con fotografía, kardex o constancia de estudios en donde detalle su promedio, destaca que en caso de que haya alguna alumnos proveniente de una comunidad indígena deberá entregar una constancia de ello, al igual que en caso de ser discapacitado tendrá que acreditar esta con un documento avalado por una institución médica.

En caso de mujeres embarazadas constancia médica, para madres y padres la actas dr nacimiento de sus hijos, del mismo modo en su caso alguna constancia que detalle que el alumno o alumna o algún familiar directo padeció de Coronavirus, este último será un criterio de priorización para entregar la beca, aspirantes indígenas, cuyos ingresos sena bajos y en condiciones vulnerables serán prioridad.

La beca consiste en un pago único de 3 mil 280 pesos correspondiente al período noviembre 2020 y enero 2021 en donde será el Comité encargado de dispersar los pagos así como si se llega a detectar un alumnos que solicitó dos veces la beca le será cancelada.