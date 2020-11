Esparza suma dos denuncias más por desvío de recursos: abogado Javier Coello

El rector Alfonso Esparza Ortiz sumó dos denuncias más en su contra, pues el abogado Javier Coello Trejo conocido como el ex "Fiscal de Hierro" presentó ante la FGE dos procedimiento por falsedad de declaraciones y desvío de 464 pesos de la BUAP al equipo de Lobos.

Este día el abogado acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya que apuntó el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no puede decirse un perseguido político ya que no se puede escuda bajo la autonomía universitaria para no responder ante la ley.



"¿Perseguido político? no lo creo, se supone él no es político, él es rector de una universidad que tiene que cumplir con los fines para lo que fue creada no desviar el dinero para que su hija administrará un equipo (...) yo conozco al gobernador es un hombre firme no creo que lo persiga", expresó.



En este sentido confío en que Gilberto Higuera Bernal, fiscal del estado agilice las investigaciones para garantizar justicia en favor de su representado, el empresario Mario Mendivil por el tema de la venta de Lobos BUAP.