Escuela de Gastronomía María Reyna desmiente a alumno: asegura que sí está registrado en la SEP

Luego de que un alumno acusó no estar registrado ante la SEP, faltándole un semestre por concluir la carrera en la Escuela de Gastronomía María Reyna, el director de la institución aseguró que el estudiante sí está dado de alta y se le validarán sus estudios pero tendrá que terminarlos en otra universidad.

Después de que CAMBIO expuso la denuncia en redes sociales de un alumno de la universidad María Reyna con respecto a que no estaba registrado ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), pese a estar a un semestre de concluir la carrera en gastronomía; el director de la escuela, Juan Carlos García, reveló para esta casa editorial que el estudiante sí está dado de alta y la dependencia gubernamental ya le dio el informe donde se detalla su registro.



"Si está dado de alta en la misma secretaría ya le dieron el informe adecuado en donde se le enfatiza que hicieron investigaciones y el chico aparece registrado y todos los alumnos de nuestra institución ya están registrados", declaró.



A su vez el dirigente anunció que el universitario no terminará la carrera en su institución puesto que la propia Secretaría no lo determinó "prudente" ya que hay un trasfondo en esta queja.



"No va a terminar con nosotros por varias situaciones que se generaron, además la secretaría no creyó prudente que el chico continúe con nosotros por ambas partes, puesto que hay un trasfondo", comentó.



Para finalizar puntualizó que el poblano será reubicado en otra escuela y serán la Secretaría de Gobernación junto con SEP quienes se encarguen de entregarle su documentación para que se le revaliden sus estudios cuando haga el cambio.

Además el directivo sentenció que esta no es la primera vez que la madre del joven genera un conflicto ya que en otras instituciones también se quejaron y salieron con controversias ; no obstante, no especificó y prefirió no emitir juicios.



"Lo reubicarán en otra institución, aquí le daremos todas las facilidades para entregarle su documentación que se hará en las oficinas del gobierno, ni siquiera será por medio de la SEP sino por la secretaría del gobierno y de los delegados encargados de este tema", añadió.





"No me corresponde emitir un juicio sobre el chico, en secretaría hay toda la información de porqué se derivó esta queja pero detrás, hay una situación compleja por parte de la mamá del alumno que ha generado muchos conflictos y no sólo en nuestra institución", finalizó.