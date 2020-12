24 % de las escuelas de Puebla no tienen lavamanos y 19 % carecen de agua

Estas instituciones no podrán regresar a las clases en la Nueva Normalidad, pues aún si se presentara el semáforo verde, todos los planteles deben tener protocolos de sanidad

El estado de Puebla no tiene la capacidad para el regreso a clases en la Nueva Normalidad, pues 2 de cada 10 instituciones educativas de nivel básico y medio superior no tienen la infraestructura necesaria para realizar los protocolos sanitarios, debido a que no cuentan con lavamanos o servicio de agua potable.

De acuerdo con los indicadores de la Mejora Continua de la Educación en México 2020 que emitió la SEP federal, en Puebla existen 8 mil 765 escuelas de nivel básico y medio superior, de las cuales mil 985 no cuentan con agua potable, esto representa 19 por ciento del total de instituciones educativas.

Mientras que para el servicio de lavamanos, el documento detalló que dos mil 263 planteles de la entidad no cuentan con uno, lo que representa 24 por ciento de las escuelas en la entidad.

Con lo anterior, estas instituciones no podrían regresar a las clases en la Nueva Normalidad, pues en múltiples ocasiones la Secretaría de Salud federal ha señalado que además de que es necesario estar en Semáforo Epidemiológico verde, todos los planteles deberán realizar protocolos de sanidad e higiene como son el lavado de manos, aplicación de gel antibacterial, uso de cubrebocas e higienización de los recintos.

Cabe destacar que estos no son los únicos rubros de infraestructura de los que carecen los centros educativos del estado, ya que el estudio muestra otros indicadores como electricidad, de la cual carece 10 por ciento de las escuelas, pues en la entidad 996 planteles no cuentan con este servicio.

Asimismo, 75 por ciento de las instituciones educativas no cuenta con conexión a Internet, en Puebla sólo hay dos mil 931 escuelas con Internet; además de que 35 por ciento de los centros educativos del estado cuentan con equipo de cómputo, lo que significa que tres mil 277 escuelas carecen de computadoras.

De los alumnos de nivel medio superior, el 10 por ciento abandonan sus estudios

El estudio también dio a conocer la tasa de abandono por nivel escolar, destacando que el 10.3 por ciento de las personas que ingresan a nivel medio superior termina abandonando sus estudios, a pesar de esta cifra, Puebla es la entidad de todo el país que registró el indicador más bajo.

A su vez, a nivel primario es el que menor deserción registra en el estado, pues apenas el 0.3 por ciento de los estudiantes abandonan los estudios en este grado; mientras que en secundaria, el 4.2 por ciento de los estudiantes no concluyen sus estudios. El documento no detalla las causas de este fenómeno.