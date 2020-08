¡Ojo señores! Se suicida tras 2 años de no tener sexo en su matrimonio

Un hombre originario de la India, Surendrasinh, se quitó la vida por falta de sexo en los casi dos años que duró su matrimonio, de acuerdo a información del diario local Times of India.

Fue su madre, Muli Parmar, quien comunicó que la falta de intimidad habría llevado a su hijo a una fuerte depresión que terminó por arrancarle la vida, cuando el pasado 27 de julio se colgó del techo y se ahorcó. Ahora, las autoridades arrestaron a su esposa, Geeta Parmar, de 32 años.

Esto, bajo cargos de complicidad e incitación al suicidio luego de que su suegra la denunciara por maltrato emocional a su hijo, debido a que este le habría comunicado que Geeta no mantenía relaciones sexuales con él porque había hecho un voto que le impedía tener intimidad con cualquier hombre.

"Una vez que entré en la habitación de mi hijo y descubrí que él y mi nuera estaban durmiendo en camas diferentes. Cuando le pregunté sobre esto, me dijo que no tenían sexo, ya que su esposa había prometido que no se acostaría con él y los partidarios de su fe se lo tenían prohibido a fin de que cumpliera con su palabra", narró Muli.

Lo que siguió después fue que Geeta dejó la casa donde vivía con Surendrasinh para regresar a la de sus padres, y el hombre habría desarrollado allí estrés mental, así como depresión ante lo que consideraba como el fracaso de su matrimonio. Posteriormente, mientras sus familiares acudían a un velorio, se suicidó.

Surndrasinh fue un empleado de ferrocarril que se casó con Geeta, su segunda esposa, en octubre de 2018 tras un divorcio dos años atrás. Por su parte, la mujer también se divorció de dos hombres antes de conocer a su último marido.

Fuente: SDP Noticias