LadyBromitas Poblana “regaña” y humilla a su empleada Silvia por un queso panela (VIDEO)

Puebla otra vez en tendencia en las redes salirles. Esta vez, Marissa López, esposa del empresario Paul Bianchini, realizó una broma a su empleada doméstica por un queso panela.

La #LadyBromitas realizó un reto en la red social TikTok. En el video “regaña” y humilla a la empleada doméstica de nombre Silvia que compró un queso panela y no cinco.

Ante esto Marissa López ha sido calificada como ‘whitexican’ en las redes sociales, al igual que la han llamado “clasista”.

La broma se trata de confundir a la trabajadora con una compra, esto luego de que la mujer le hiciera pensar que le encargó cinco quesos panela, cuando en realidad tenía que adquirir sólo uno.

“Se acaba de bajar la mujer que trabaja conmigo a comprar queso panela, siempre venimos por un queso panela, pero esta vez le voy a decir que por qué no compró cinco, a ver cuál es su reacción”, inicia por contar la usuaria.

Cuando Silvia sale del establecimiento e ingresa al automóvil comienza la broma.

“Oye Silvia ¿compraste los cinco quesos panela que te encargué?”, a lo que la trabajadora sorprendida responde: “No, nomás compré uno”

“¿Por qué uno si te encargué cinco?, Silvia con un rostro de angustia alegó: “¿Cinco? Si nunca me encarga usted cinco”, pero la mujer vuelve a insistir en la compra de cinco quesos e incluso le advierte que se molestará, a lo que la empleada agregó: “pues no la escuché, nomás compré uno. Igual y no me alcanzó”.

Finalmente, la ‘patrona’ le revela que se trata de una broma y le confiesa que la quiere, al mismo tiempo Silvia muestra un rostro de alivio y comienza a reírse.

Y aunque para algunos les causó risa la broma que más tarde se hizo viral en las redes sociales, numerosos cibernautas criticaron severamente a la usuaria de TikTok, quienes defendieron a la trabajadora por los “chistes” y el “abuso” por parte de la mujer, aunque también aplaudieron las respuestas de Silvia.

“¿Silvia tendrá seguridad social? ¿Un salario justo? ¿Sus condiciones laborales darán para aguantar bromas sobre su subordinación y obediencia? Ojalá que sí”; “El privilegio blanco en su máximo esplendor”; “¿Por qué Silvia se está arriesgando a entrar a comprar el queso que la cojuda de su jefa se va a terminar tragando? Ya ni me pronuncio de la ‘broma’ porque es el colmo de la cojudez”; “La desigualdad social en México resumida en un video”, son solo algunos de los comentarios que se desataron tras la difusión del clip.

