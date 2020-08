¡Qué miedo! Cuenta de Tik Tok publica videos codificados y alertan que algo pasará este 27 de agosto

Una misteriosa cuenta de Tik Tok puso en alerta y espantó a los usuarios de redes sociales pues, por medio de videos con mensajes en código, advierten que algo malo, o cuando menos extraño, sucederá el próximo 27 de agosto. ¿Qué más quieres de nosotros, 2020?

Esto pudo haber pasado desapercibido, pero la usuaria de Twitter Karen Daniela, @scarblood, publicó en su cuenta de esta red social un hilo en donde desentrañaba los códigos de los misteriosos videos de la cuenta 2819394837167, llamada "Help Us" de la plataforma china.

Todo comenzó, según relató Karen, cuando su mejor amiga le enseñó el extraño video que había aparecido en su FYP mientras navegaba por Tik Tok. El clip la desconcertó y en cierto punto la espantó, por lo que decidió compartirlo con ella, para pedir ayuda y lograr descifrarlo.

El video era en realidad bastante perturbador, pero acostumbradas a ver cosas terroríficas, tanto Karen como Gaby prestaron atención a otra parte del video: el sonido, que claramente, ocultaba un código. Además. la mejor amiga de la autora del hilo, notó que esta cuenta seguía a otras 14, por lo que se dio a la tarea de entrar a cada una y de traducir sus mensajes ocultos.

Al entrar a la página, la atención de Karen se centró en que todas las cosas estaban escritas con código, por lo que se dio a la tarea de traducirlas y ordenarlas. Además, es de mencionarse que cada cuenta tenía, a su vez, mensajes, imágenes y videos bastante perturbadores. La traducción del código morse sería:

"The truth will be out soon. They're unidentifiable, they communicate. We are lab rats. They are coming. Boeing 777 200 ER. August 27", reza el mensaje.

Luego de compartir estos perturbadores mensajes, la cuenta de Tik Tok desapareció. Cuando esto sucedió, Karen pareció darse por vencida, sin embargo, más adelante, realizó una actualización, pues otra misteriosa cuenta relacionada con la anterior, comenzó a subir videos extraños, que al parecer, no tendrían ningún sentido, salvo uno, que contenía coordenadas de Google.

