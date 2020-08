El perrito Chester busca hogar; su duela murió por coronavirus

La conmovedora historia del perrito Chester está recorriendo el mundo, el lomito es de Perú pero se quedó sin hogar luego de que su dueña muriera por covid-19.

La situación de Chester fue expuesta en redes sociales, gracias al albergue Huellitas felices, quienes a su vez fueron alertados por los vecinos para dar aviso sobre la presencia del perrito, quien se dedicó a dar vueltas en el mercado de Andahuaylas, distrito de Santa Anita.

De acuerdo a medios locales, los vendedores del mercado relataron la suerte de Chester, pues su dueña era comerciante del mercado y quien murió tras contagiarse de Covid-19.

Chester es un perrito adulto de 7 años aproximadamente que vive en la calle. Él merece un rinconcito caliente para pasar sus últimos años.

La fotografía del perrito con un mensaje en el que pide ayuda, se ha viralizado. Es un can dócil y agradecido con las personas que le invitan comida.

Fueron los comerciantes quienes colocaron un cartel al perrito explicando su situación y pidiendo ayuda para encontrar a una nueva familia.

“Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de covid-19 y no tengo a donde ir, no me ignores”, sin embargo, los vendedores se percataron que a veces la gente lo maltrataba por lo que decidieron buscarle un refugio.

Con información de: Intolerancia