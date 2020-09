Profesora pide a su alumno que tome clases en “un lugar más decente” y no en un café internet

Un alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunció que una profesora le pidió que no tomara clases en un café internet y amenazó con bajarle la calificación si no entrega las tareas en tiempo, a pesar de no contar con las herramientas para hacerlo en su casa.

A través de un grupo en Facebook, el alumno de Derecho contó que la profesora le reclamó durante la clase de Derecho Civil porque notó que estaba en el local de alquiler de internet y le pidió que se fuera a “un lugar más decente”.

“La licenciada se percató de mi situación al ver que yo estaba afuera de dicho establecimiento y en ese momento comenzó a realizar comentario desagradables ya que dijo que ‘quería verme en un lugar más decente, que a no estuviera así porque, al parecer, era el único y que mis compañeros sí estaban desde sus hogares”

Alumno

El joven dijo que a pesar de que ha cumplido con todas sus tareas y ha estado al pendiente, la maestra lo amenazó con bajarle calificación.

Manifestó que se le hizo injusta la actitud de la docente pues ella no sabe en qué situación se encuentra cada alumno y si tienen dificultades para tomar clases.

“Se me hace injusta esta situación porque los maestros no saben cuáles son las posibilidades de cada uno de nosotros y de igual forma cuáles son las dificultades que algunos compañeros presentan”

Alumno

Luego de que el caso de difundiera a través de redes sociales y medios locales, el profesor de la materia Juicio de Amparo de la Facultad Diego Galeana le pidió a uno de los compañeros que le pasara su contacto para contactar al alumno afectado y le facilitaran un equipo de cómputo e internet.

Este 9 de septiembre Galeana aseguró que ya se comunicó con el estudiante.

Las autoridades universitarias no han dado una versión o e informado qué harán al respecto.



Buen día, Licenciado.



¿Podría seguirme en mi cuenta para así mandarle vía DM el número telefónico de Rafael, para que así pueda darle seguimiento a está situación?

— Jimmy (@oseagoe) September 9, 2020

Fuente: SDP