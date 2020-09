ConLosNiñosNo Quinceañera posa en fotografía con sicarios armados hasta los dientes (VIDEO)

En redes sociales ha comenzado a circular el video del momento en que una quinceañera posa con sicarios armados para la foto del recuerdo, mientras música regional se escucha de fondo.

La foto se tomó en lo que parece ser un cerro en el norte de México, aunque hasta ahora se desconoce la ubicación exacta, así como la identidad de la "quinceañera" y sus chambelanes sicarios.

La joven, con vestido rojo y ramo amarillo, esperó a que los 10 sicarios se acomodaran y mostraran orgullosos sus armas para sonreír ante la cámara. En consecuencia, los usuarios han comentado que la quinceañera podría ser una víctima más de la delincuencia organizada.

"A ver si no amanece muerta la morra por su gracia", "No, pues qué orgullo", "No puedo esperar a su fiesta de revelación de género" y "Gracioso, pero bastante triste al mismo tiempo", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Esta no es la primera vez que una quinceañera decide posar con sicarios, aunque estos sean interpretados por sus chambelanes, ya que la narcocultura ahora forma parte de la vida diaria de los mexicanos. A decir de la investigación realizada por estudiantes de la Facultad de Trabajo Social de Coahuila, los menores de edad que aspiran a ser criminales reforzaron sus lazos familiares con personas que ya lo son.

En octubre del 2018, una quinceañera fingió ser la exitosa narcotraficante conocida como 'Reina del Sur', y llevó a cabo tremendo espectáculo con chambelanes que actuaron como sicarios y la protegieron enfrentarse a la policía durante el narco vals.

Fuente: SDP