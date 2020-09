A través de sus Instagram Stories, el conductor del programa Hoy señaló que no se sentía muy bien y en varios videos reveló que tenía un fuerte malestar estomacal que le había provocado diarrea y vómitos.

Lambda García alertó a sus seguidores al revelar que se encontraba muy enfermo y que había pasado muy mala noche debido a sus dolores.

A través de sus Instagram Stories, el conductor del programa Hoy señaló que no se sentía muy bien y en varios videos reveló que tenía un fuerte malestar estomacal que le había provocado diarrea y vómitos.

En un primer video el famoso puntualizó que ya habían pasado un par de horas en las que se había sentido mal, pero que poco a poco su estado de salud había mejorado. En su clip se mostró con un aspecto bastante desmejorado y se veía visiblemente cansado.

De inmediato sus seguidores se alarmaron pensando que podría tratarse de Covid-19, esto luego de que su compañera Andrea Legarreta había dado positivo al virus.

Sin embargo, el también actor compartió un nuevo video en la mañana de este jueves 10 de septiembre en el que mencionó que tras pasar una mala noche, ya se sentía un poco mejor. Aunque confesó que tenía dolor en el cuerpo y de garganta.

“Ahorita me duele todo, ya me tomé pastilla de todo porque me duele la espalda, el cuerpo, , el pecho, la garganta, parecía ayer el exorcista”

Lambda García

Lambda García parece haberse tomado con humor su enfermedad, ya que en un video mostró que ya había bajado de peso luego de haberse pasado toda la noche vomitando y con diarrea.

“El lado bueno de la diarrea y vomito durante toda la noche, es que estoy super delgado. Estoy a dos diarreas de mi peso ideal”

Lambda García

Por último, presumió que le habían realizado un caldo de pollo para que ya se sintiera mejor. También compartió un video en su Instagram Stories donde señaló que se encontraba trabajando, puntualizando que ya se sentía mejor.

