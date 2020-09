Profesor se disfraza de Spiderman para dar clases en línea

Sin duda las clases son un reto, no sólo para los alumnos sino para los profesores, los que ya no saben ni que hacer para hacerles las clases más amenas a los estudiantes. Es el caso de este profesor que se le ocurrió salir de la cotidianeidad con un disfraz.

Tal es el caso del profesor que, tras un revés tecnológico, recibió el apoyo de sus estudiantes, lo que lo llevó a las lágrimas. O el maestro sin computadora personal que imparte sus clases desde un café internet. Ahora, a esta lista de docentes que hacen de todo por sus pupilos, se suma uno que se disfraza de Spider-Man con el fin de captar mejor la atención durante sus sesiones.

Se trata de Yahir, un educador originario de Tijuana que, para divertir e incitar a sus pequeños a participar, decidió usar el icónico vestuario del superhéroe de Marvel.

"Se aburre dando clases el que quiere, ninguna pandemia va arruinar mi amor por la docencia o la infancia de mis niños", señaló el instructor de nivel primaria en su cuenta de Facebook.

Junto a este mensaje, Yahir compartió un video donde aparece vestido como Spider-Man mientras les pide a sus alumnos que, si quieren que revele su identidad, deben acertar a una serie de multiplicaciones.

“¿Quieren ver mi identidad o no? Solamente el niño que me diga cuánto es 2 x 8. ¿Cuánto es? La niña dijo 16, llevamos un punto. Segunda pregunta: ¿cuánto es 7 x 3? ¡21! Un niño más y van a revelar mi identidad: el niño que me diga cuál es un sustantivo común y un sustantivo propio”, dice el docente en la grabación que se ha compartido cientos de veces en la red social.

Fuente: Milenio