Perreo hasta la muerte: Mujer cumple última voluntad y baila sobre ataúd de su esposo (VIDEO)

El mundo nunca dejará de sorprendernos y es que tenemos un video que se hizo viral, en el que se puede ver a una mujer perreando sobre el ataúd de su esposo para “cumplir con su última voluntad”.

La cinta ha dado la vuelta en redes sociales, principalmente porque demuestra la dualidad que implica la muerte para muchas culturas o países, pero también por la forma en que cada persona vive su duelo.

Este video se hizo viral porque pocas veces se ve algo así de aberrante ya que en la grabación la mujer que perrea sobre el féretro llora, pero también lanza un par de carcajadas; además de que besa el ataúd en repetidas ocasiones.

En el video se puede ver cómo la mujer menea la cadera y la pelvis al ritmo de la canción “Ella quiere Hmm Haa Hmm” de Master Boy y Leka el Poeta; su baile es celebrado por muchas personas alrededor.

Además de todo mientras la mujer baila y perrea, algunos sujetos lloran sin consuelo y se abrazan entre ellos; llama la atención que el ataúd está cubierto de plástico, procedimiento que se realiza en la actualidad cuando la persona fallece a causa del coronavirus.

No todo es risas y diversión al respecto del video

De acuerdo con información el video llega directo desde Colombia y los medios locales dieron a conocer que fue el propio sujeto que perdió la vida quien solicitó que se hiciera esta peculiar despedida cuando muriera.

Mientras que muchas personas celebran la forma en la que la esposa despidió a su pareja, otros reclaman al respecto de la forma en que la mujer es sexualizada en esta situación de dolor.

Lo que es un hecho es que el video generó gran revuelo entre los usuarios, pues muchos bromearon al respecto de la despedida tan diferente y musical.

“Si mi entierro no va a ser así, entonces no quiero morir”, “Vaya manera de despedirse. Creo que es una forma honesta de decir adiós. Quizás el fallecido vivió así su vida, ¿por qué criticar a quien hace algo diferente? ¿Quién realmente les dijo lo que está bien y lo que es marginal? Bien por la chica, perrea chingonsísimo”, “Nunca entiendo en qué parte de tu mente en un velorio se te ocurre “perrearle” a una urna, no le encuentro explicación lógica alguna”, comentaron con diferentes puntos de vista los usuarios.

Otros más simplemente prefirieron compartir memes sobre la forma en la que se despidieron en Colombia de este hombre.



Si mi entierro no va a ser así, entonces no quiero morir. pic.twitter.com/asOPsmlAL2

— Cardona (@DavidCardona_5) September 13, 2020

Con información de: Grupo Fórmula