5 tratamientos que puedes hacer para tener un pelazo

El pelo es sin duda más allá de nuestra protección contra el sol, además de ser el marco del rostro es un atractivo para las mujeres y para mantenerlo sano no necesitas gastar de más, te damos 5 mascarillas para diferentes necesidades de tu pelo.

¿Listos?

¿Le falta brillo a tu pelo?

Para aplicar al menos una vez al mes, consigue un yogurth natural, dos cucharadas de zumo de limón y 2 clara de huevo. Mézclalo bien hasta conseguir una textura homogénea, aplica en tu pelo seco o mojado (no toques las raíces) y deja actuar 30 o 40 minutos. Finalmente, retira con agua fría y lava como sueles hacerlo.

¿Pelo apagado?

Fortalece con un poco de plátano y miel. Eso te ayudará a hidratar y a tener un aspecto más saludable.

Sencillo: necesitas 1/2 plátano y 2 cucharadas de miel. Muy bien triturado el primero y mezclado con la piel, aplícalo sobre tu pelo mojado desde la raíz hasta las puntas. Deja actuar media hora y quita con agua fría. Mucha agua fría. Que no quede nada. Ya no laves.

¿Puntas secas y esponjado?

¡Necesitas un extra de nutrición! Mezcla 1 aguacate maduro, 1 cucharada de aceite de almendras y una yema de huevo. Aplica la mascarilla por todo el pelo, mientras sigues aplastando la mezcla para asegurarte de tener todo bien incorporado. Déjalo actuar durante 15 minutos y quita con agua tibia. Lava con un shampoo específico para pelo seco.

¿Pelo graso?

Aunque solemos creer que este tipo de pelo no necesita usar mascarillas, hazlo. No te preocupes. Haciéndolo de la manera correcta, no lo empeorarás. Respira. Tu pelo –como todos– necesita hidratarse. En lo que hay que poner atención es en los productos y que no añadas sebo.

Mezcla el jugo de un limón, 1 huevo y 1 cucharadita de sal. Conseguirás una pasta compacta que repartirás por toda tu melena; deja actuar por 30 minutos y quita con agua tibia. Finalmente, lava con tu shampoo habitual.

Mascarillas para el pelo fáciles naturales

¿Pelo fino y débil?

Las propiedades exfoliantes de la fresa son lo que más necesitas. Machaca 8 fresas y mézclalas con medio bote de yogurth natural y 1 cucharada de miel. Aplica en todo tu pelo como si fuera un shampoo; de raíz a puntas y viceversa. Deja actuar por 20 minutos y lava con agua tibia. No añadas ningún otro producto después. Déjalo libre.

Fuente: Cosmopolitan