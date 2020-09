Vacuna Johnson & Johnson vs Covid muestra gran respuesta inmune

La empresa Johnson & Johnson comunicó buenos resultados de su vacuna, aseguran muestra gran respuesta inmune, sin embargo aún tiene que ser aprobada la Fase 3.

Lo más alentador es que los buenos resultados han derivado tras la aplicación de una sola dosis de Ad26.COV2.S, según indicaron los datos provisionales. Esto implicaría que, si el fármaco pasa la Fase 3, su distribución podría ser más simple.

El informe de Johnson & Johnson también aclara que aún es incierto el nivel de protección que los adultos mayores tendrían ante el coronavirus COVID-19 con esta vacuna.

El miércoles pasado la farmacéutica con sede en Estados Unidos inició sus pruebas finales en 60 mil personas. Si no hay inconvenientes, los resultados de esta etapa podrían estar disponibles a finales de este año o principios del siguiente.

Investigadores y miembros de Johnson & Johnson Janssen Pharmaceuticals dijeron que, 29 días después de la vacunación, 98% de los participantes con datos disponibles para análisis provisional tenían anticuerpos neutralizantes, es decir, una fuerte respuesta inmune ante el coronavirus COVID-19.

Por otra parte, la respuesta inmune sólo estuvo disponible en 15 participantes mayores de 65 años, lo que limita la interpretación de los resultados sobre las pruebas con la vacuna Ad26.COV2.S.

El doctor Barry Bloom, profesor de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard que no participó en las pruebas de Johnson & Johnson, dijo que los resultados justifican por qué se necesitan más estudios.

Our Phase 1/2a clinical study interim data for our investigational #COVID19 vaccine candidate have been announced. Read more about our preliminary data as we enter Phase 3 trials: https://t.co/Zd8XaGbOWJ pic.twitter.com/x9twjmBuE7