Perrito superhéroe salva a su dueña borrachita de brutal caída (VIDEO)

A través de un video que circula en redes sociales se dio a conocer el momento en el que un perrito de raza Golden Retriever demostró su nobleza y buen corazón al ayudar a su dueña que se encontraba borracha y estaba a punto de sufrir una terrible caída.

La grabación del momento pudo ser captada gracias a una cámara de seguridad ubicada al interior de la recámara de una casa ubicada en Eagle Grove, Iowa.

La mujer borracha que es la protagonista de la tierna e insólita historia tiene 22 años y responde a la identidad de Hannah Quintus.

En el video se observa cómo la joven arribó a su hogar luego de beber unas copas de más. Posteriormente, se dirigió a la habitación donde se disponía a dormir y ahí estaba su perrito Golden Retriever de dos años.

El tierno can no pudo evitar emocionarse al ver a la mujer, pero ella no le hizo mucho caso debido a que estaba borracha y se tambaleaba.

La joven maniobró por unos segundos para acomodar su cama y poder dormir, pero en uno de esos momentos trastabilló y estuvo a punto de caer al suelo.

El perrito de nombre Jax se percató de lo ocurrido y rápidamente acudió a socorrer a su dueña; el animalito usó sus patas delanteras para conducirla a la cama y ponerla a salvo.

Hannah Quintus vio el video al día siguiente y declaró que al percatarse de lo sucedido sintió vergüenza, pero también le pareció un momento gracioso.

“Volviendo a revisar el video me dio un poco de vergüenza, pero me pareció realmente asombroso y divertido”, expresó la mujer borracha protagonista de la grabación que ahora se ha vuelto viral.

Con información de: Grupo Fórmula