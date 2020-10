¡Otra de whitemexicans! Arman festejo en microbús y la llaman 'fiesta exótica'

Usarios de Tik Tok compartieron una celebración de cumpleaños, y para hacerla “diferente” la hicieron un microbús y la llamaron “fiesta exótica”.

Acompañado de siete amigos, este joven grabó la exótica fiesta y tomó uno de los transportes públicos más característicos de la capital metropolitana para dar un paseo por la Ciudad de México para celebrar su cumpleaños.

Aunque algunos usuarios encontraron que esta era una celebración creativa interesante, otros señalaron que el joven era absurdo, especialmente porque describió su fiesta como "exótica".

Usuarios de redes sociales criticaron la fiesta pues este usuario aseguró que fue algo muy exótico, a pesar de que el transporte es uno de los más comunes de la ciudad.

La neta fue súper chido porque hace mucho no me subía a uno y se me hace algo con mucha mexicanidad y muy exótico, expresó

Las críticas también fueron por opinar que el uso de microbús es exótico, cuando es parte de la vida de millones capitalinos que se transportan en estos vehículos.

Fuente: Debate