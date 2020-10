Niñito vende sus juguetes para regalarle una tablet a otro niño y este pueda estudiar

Semanas atrás les contamos la historia de Mario, un niño originario de Tamaulipas, que ha falta de recursos económicos de sus padres, tuvo que vender sus juguetes para comprarse una Tablet, y así continuar con sus estudios.

La historia de Mario conmovió a muchas personas, pues su madre era quien le prestaba su teléfono para continuar con sus estudios. Pero llegó un punto en el que su jefecita ya no pudo seguir haciéndolo, es por eso que este pequeño de 11 años agarró sus cosas más preciadas y armó un puesto con todos sus juguetes, no sin antes poner una cartulina donde explica que necesitaba el dinero para ir corriendo por un celular o lo que sea y así no perderse ninguna de sus clases.

Después de hacerse viral y tocar fibras sensibles dentro de muchas personas, una asociación civil llamada Movimiento Benito se contactó con el niño para mandarle una tablet hasta Ciudad Madero, Tamaulipas, pero ellos no fueron los únicos que se acercaron para ayudarlo. De acuerdo con Milenio, Mario llegó a otros rincones de este país, para ser específicos hasta Guadalajara donde varias personas se unieron para regalarle otra tablet.

“Una persona de Guadalajara me dijo que vio el reportaje y que quería regalarle una tablet. Yo le dije que ya se la habían dado una, pero esta persona insistió en mandarla desde allá y lo hizo”, contó la madre de Mario, la señora Prudencia Lara quien lamentablemente perdió su trabajo debido a la pandemia. En cuestión de días, este pequeño pasó de no tener nada para sus clases virtuales a contar con dos, es por eso que decidió tener una buena acción con alguien más.

Resulta que al enterarse que otro niño estaba pasando por una situación similar a la suya, Mario no lo pensó dos veces y decidió regalársela para que también tomara las clases en línea desde su casa. Y no sólo le dio un aparato de estos, sino que él mismo lo invitó a su hogar y se encargó de dársela personalmente y de paso, aprovecharon la oportunidad conocerse y por qué no, jugar un rato juntos.

Sobre la acción de su hijo, la señora Prudencia solo dijo: “Estoy orgullosa de mi niño por su noble corazón” y no puede tener más razón. Bien pudo quedarse una tablet por si las moscas, pero Mario prefirió ayudar a un pequeño que como él, la estaba pasando muy mal en este ciclo escolar a distancia. Al final, los dos lograron tener un dispositivo para continuar con sus clases y lo más importante a esa edad, conservó todos sus juguetes.

