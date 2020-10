Voluntario español para vacuna de Oxford da positivo al bicho

El enfermero español Joan Pons Laplana, voluntario de las pruebas de la vacuna Oxford y los laboratorios Astrazeneca contra COVID-19, resultó positivo en su último estudio.

"El momento de la verdad ha llegado. He dado + en uno de mis tests. Ojalá haya entrado al grupo preferido de los científicos, el de los vacunados contagiados. Gracias a ello y con este resultado, estoy colaborando a la finalización del #COVID19. Hoy me han echo muchas pruebas", dijo el jueves a través de su cuenta de Twitter.

Agregando que se encuentra en buen estado, Pons Laplana puntualizó que la vacuna (que le aplicaron) no previene que el virus entre en su cuerpo. "La vacuna previene que tenga síntomas graves. Ahora es el momento donde se va saber gracias a mi positivo si la vacuna es eficaz".

El también miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Cuidadores de Derbyshire, en Inglaterra, relató a través de un video que notó algunos síntomas a principios de semana como "congestión nasal y dolor de cabeza", y ahora se encuentra aislado en una habitación de su casa.

"Me he llevado un susto de muerte cuando el resultado ha vuelto que es positivo. Eso quiere decir que el virus me está intentando atacar y ahora falta ver, que ojalá que la vacuna empiece actuar y pueda acabar con el virus antes de que entre en la sangre.



Fuente: El Financiero