Blanca contra rapero: durante discusión ella le lanza un perrito (VIDEO)

Una mujer fue captada en video mientras discutía con un rapero, pero en cierto momento, la agresora decide aventar a un perrito que la mayor parte del tiempo cargaba en brazos.

Glo Mula, músico en Los Ángeles, Estados Unidos, logró captar a una persona que lo agredió y discutió con él. En algunas ocasiones, el artista le pregunta a su interlocutora si está drogada ya que en varias oportunidades menciona diversas incoherencias.

En cierto momento, la mujer menciona a la mafia y al ejército de Estados Unidos y le reclama al músico por ser negro.

“Dije que eres negro. Y qué si soy blanca”, espetó la mujer y posteriormente escupió en el piso, cerca de Glo Mula.

Ante eso, el artista señala que jamás habló sobre el color de piel, pero la mujer no cesa de confrontar y tratar de intimidar a su interlocutor. Después el rapero le pregunta su nombre, a lo cual la mujer solo responde “No tengo una identidad”.

La mujer sigue en su misma actitud y el perro, que sostuvo en sus brazos durante todo este tiempo, es lanzado hacia el rapero. Sin embargo, la mascota sólo cae al piso y comienza a llorar y gemir.

“Guau, retrocede. Este no es tu perro. Este ya no es tu perro. Tengo un video de todo. Vas a ir a la cárcel”, menciona Glo.

El músico trata de confortar al pequeño animal. Después, en otra publicación en su cuneta de Twitter, inició una campaña de recolección de fondos para ayudar a “Movie”, como decidió nombrar al perrito maltratado. En la página GoFundMe, el artista aseguró que salvó al cachorro de una “Karen psicótica”

Idk what’s goin on but I got a new dog pic.twitter.com/noLZKNYO6d