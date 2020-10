¡Ternurita! Perrito defiende a niñita de los regaños de su mamá (VIDEO)

Un perrito golden retriever defendió a una pequeña niña de los regaños de su madre, pues la señora explotó del enojo luego de que la niñita tomará uno de sus artículos de belleza, pero el tierno can se interpuso con cara de ¡bájele, señora! para proteger a la nena.

A través de un video que circula en redes sociales, el viernes pasado la señora Sun, quien se encontraba en su casa de Xuzhou en China junto a su esposo, su hija You You de dos años y su perro Harry. La mujer se llevó una gran sorpresa y coraje también, cuando descubrió que su niña había tomado una de sus cremas faciales y varios cosméticos para jugar.

La señora Sun, como cualquier padre, comenzó a regañar a la niñita quien comenzó a llorar ante los reclamados airados de su madre. “Estaba realmente molesta. Compré la crema y la mitad ya se había terminado. Mi bebé comenzó a llorar porque le estaba gritando de manera muy agresiva”, dijo la señora al Daily Mail.

Fue entonces cuando el amigo Harry apareció para echarle unos buenos gruñidos a su dueña y que dejara de gritarle a la pequeña. Luego de poner su cara furiosa, el perrito Harry se acercó a la pequeña para abrazarla. “Yo seguía muy molesta pero creo que fue algo divertido. Fue conmovedor ver eso. Los perros encuentran la manera de expresar su amor si los tratas adecuadamente”, dijo Sun.

Lo increíble del asunto es que, además del hermoso gesto de cariño, el golden retriever volteaba a ver hacia la cámara con la que lo grababan y aventó esa clásica mirada de reproche con la que te dicen “ahora sí te pasaste”. Esta al parecer no ha sido la primer ocasión que Harry protege a You You, con quien mantiene un hermoso vínculo que se puede apreciar la red social Douyin (equivalente chino de TikTok).

Con información de: Sopitas