INDIGNANTE: Maestro de la UANL se burla de alumno con Asperger (VIDEO)

César Augusto Leal Chapa, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), agredió a un alumno con síndrome de Asperger de nombre Jesús, al que llamó "pinche burro".

El hecho se suscitó durante una clase online en la que el alumno utilizó la calculadora para apoyarse mientras realizaba una actividad, lo que causó la molestia del profesor. El video se ha hecho viral en Twitter, donde miles de personas exigen la renuncia de Leal Chapa.

"¡Eh, cabrón! Te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, ¡pinche burro!, no te chifles güey", dijo el profesor, a lo que Jesús contestó: "Sólo quería optimizar para ver cómo sería en tiempo en el examen". Entonces, César Augusto le recuerda que en el examen no le dejará usar la calculadora.

Y agrega: "No inventes cosas que no van a ser güey. Si le sigues te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual", pero el alumno intenta defenderse argumentando que filmó su ejercicio en video, aunque el profesor lo calla diciendo que no le interesa su rollo, sino que eche a andar el prototipo.

Pero no conforme, también le recalca que es la primera cosa que hace bien, porque todas las demás estuvieron mal, y le pide que no sea "chiflado" porque "la ingeniería no es para chiflados, sino para gente sensata" y que "tal vez el arte pueda servir para chiflados y ahí hay mucha competencia".

En consecuencia, la Asamblea Estudiantil de la UANL convocó a una reunión con Sana Distancia para el próximo el lunes a primera hora para externar su apoyo a Jesús y exigir la renuncia de César Augusto Leal Chapa, además de solicitar al rector Rogelio Garza Rivera y un verdadero compromiso para preparar sus profesores, aunque hasta el momento la institución no se ha pronunciado al respecto.

