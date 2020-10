¡Cerdo asqueroso! Profesor de la UNAM pide sexo por calificación a alumna en clase virtual (VIDEO)

Hace unos días, por medio de redes sociales, un colectivo de feministas de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer el acoso y el método poco profesional del profesor Arturo Zentella, quien se dio a conocer un nuevo video.

El sujeto se hizo viral en redes sociales por las razones incorrectas, ya que lo denunciaron por hacer referencia a “solicitar sexo” a una alumna con la finalidad de reponer una calificación. Ahora el Colectivo Toffana filtró un nuevo video donde lo exhiben por sus actitudes erráticas y negativas.

“No sustituyen la clase. Pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre”, dijo el docente ante la cámara, quien fue grabado y denunciado ante las autoridades estudiantiles debido a la forma en la que se dirigió a una de sus alumnas.

Exhiben de nueva cuenta al profesor de la Facultad de Química

Ahora captaron a Arturo Zentella, el profesor de la UNAM de la Facultad de Química profiriendo palabras altisonantes en contra de sus alumnos, razón por la que el polémico docente ya fue removido de su cargo por decisión de las autoridades universitarias.

No solo por su pensamiento misógino e ideas sexistas, ahora también se tiene conocimiento de la interacción poco adecuada que el docente tenía con sus alumnos. Arturo Zentella fue grabado mientras que daba una clase por el nuevo modelo virtual vía Zoom, ante la contingencia por la pandemia.

En esta nueva grabación que fue compartida en Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva queda claro que al docente no le causa ningún problema el expresarse de forma negativa y grosera al comunicarse con los estudiantes de la Facultad de Química a quienes les da clases.

“Los que me hablan de usted y no me digan Arturo y me digan profesor, doctor, don, este yo les sugiero que cuando tengan oportunidad, y así lo consideren pertinente que vayan y chinguen a su pinche p*ta madre”, expresa el docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, Arturo Zentella.

De acuerdo con el periodista Ciro Gómez Leva, los colectivos feministas se encuentran dispuestos a continuar denunciando y exhibiendo a los profesores de la UNAM que actúan de forma negativa al dar clases. Afortunadamente, el escarnio en redes hizo que las autoridades actuaran de forma pronta.

Con información de: Grupo Fórmula