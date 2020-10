La NASA lo confirma: hay agua en la superficie de la Luna

La NASA hizo oficial una noticia para el mundo de la Astronomía, sí hay agua en la superficie de la Luna.

La agencia estadounidense halló moléculas de agua en la cara iluminada de la Luna, lo que es una señal de que no solo el lado oscuro y las zonas frías pueden tenerla, sino toda la superficie.

"No sabemos todavía si la podemos utilizar como recurso, pero aprender del agua en la Luna es clave para los planes de exploración de la misión Artemis", señaló Jim Bridenstine, adminsitrador de la NASA, en un tuit.

El descubrimiento se hizo gracias al observatorio aéreo SOFIA, el más grande de su tipo en todo el mundo. SOFIA vuela en un avión Boeing 747SP que fue modificado para cargar con un telescopio de 2.7 metros.

Los rastros de agua fueron detectados en el cráter Clavius, que es el tercero de mayor tamaño en el lado iluminado de la Luna. Este se encuentra en el hemisferio sur del satélite natural y es visible desde la Tierra.

