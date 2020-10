Tik Tok de chicas se hace viral por mostrar en el fondo una pareja ¡En pleno acto! (VIDEO)

Sin duda Tik Tok se ha convertido en la red social más popular del momento, todos los días se suben millones de videos de usuarios de todo el mundo con el fin de entretenerse, algunas personas preparan contenido muy divertido, otros comparten sus mejores pasos de baile, incluso hay quienes comparten valiosa información, pero hay unos que simplemente están fuera de serie, un ejemplo de ello es el reciente video viral que logró captar accidentalmente a una pareja haciendo el delicioso.

Resulta que tres chicas se organizaron para hacer uno de los retos del momento de Tik Tok, el cual consiste bailar al ritmo de una canción llamada, 'Viva la vida X Swing', remix de Coldplay y Savage, mientras la cámara se mueve alrededor de ellas. Todo marchaba bastante bien hasta que un momento de la grabación se puede ver que a sus espaldas está una habitación con paredes transparentes, por lo tanto se podía apreciar perfectamente todo lo que había en su interior. La sorpresa fue que aparece una cama y sobre ella una pareja ¡en pleno acto!

Al parecer el video se dio conocer en el programa The Go House, el cual consiste en reunir a 10 influencers de Irlanda para que vivan juntos en una sola casa. El resultado ha sido bastante divertido pues constantemente graban todo tipo de contenido para sus seguidores, alcanzado un gran éxito en redes sociales, solo que esta vez llegaron demasiado lejos de forma accidental.

Como era de esperarse el video se volvió viral en Tik Tok y luego pasó a circular en otras plataformas de Internet, alcanzando millones de reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes no pudieron evitar reír, ya que se suponía que las jóvenes debían ser las protagonistas pero la escena del fondo robó toda la atención.

Por su parte los involucrados aseguraron que la escena es completamente real y todo fue un accidente, asimismo, dejaron claro que no revelarían la identidad de la pareja por respeto.

Definitivamente cada vez las redes sociales nos muestran contenido más atrevido y sobre todo extraño. Lo lejos a lo que pueden llegar las personas por obtener reacciones recordó a los usuarios un caso muy particular de Tik Tok, un hombre que se volvió viral por no hacer absolutamente nada en sus videos. Se trata de un hombre de origen vietnamita llamado Anh Tran Tan, quien bajo el perfil de @anhtrantan ha logrado conquistar la plataforma de videos. Podría decirse que hasta las celebridades se esfuerzan en mostrar sus mejores talentos para tener reproducciones y respuesta del público pero por increíble que parezca, este hombre solo necesita grabar sus rostro inexpresivo unos segundos para convertirse en una celebridad.

Solo hace falta entrar a su perfil para darse cuenta que ya supera el millón de seguidores, además que la mayoría de sus publicaciones supera el millón de "Me gusta". Existe una que incluso va más allá de los 8 millones de reacciones, algo que la mayoría de los usuarios jamás logrará por más que se esfuercen.

El extraño sujeto solo se planta frente a su cámara, a veces sentado, otras acostado sobre su cama o una hamaca. Mire fijamente el lente sin expresar ni una sola emoción y listo. Solo lo publica y se sienta a esperar la reacción de millones de personas.

When you see it, you see it pic.twitter.com/8KMJItGGaC