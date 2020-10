¿Eres fitness? Suplementos para incrementar músculo podrían generar hepatitis fulminante

Consumir suplementos alimenticios y otro tipo de productos milagro no regulados, a fin de generar músculos, podría generar daños al hígado, advirtió la doctora Margarita Dehesa, frente a la reapertura de gimnasios y el consumo indiscriminado de productos para hacer ejercicio.

Una de las expresiones más graves de ello es la hepatitis fulminante que significa la necesidad de un trasplante debido al daño hepático por el consumo de algún supuesto tipo de proteína.

"Me tocó ver en algún momento a un chico que iban a un campeonato... entonces le dieron no sé qué cosa, que era una proteína me dijo él, era un polvo blanco y el paciente se puso amarillo como canario. Estaba grave, se pudo haber muerto de una hepatitis fulminante"

Margarita Dehesa. Hepatóloga

La doctora con sub especialidad en Hepatología por la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), señaló que al recomendarse productos en el gym, los deportistas, fisicoculturistas y sus entrenadores no saben qué están consumiendo, a lo que de manera genérica llaman proteína, por lo que recomendó tirar esos productos a la basura.

"Eso no sirve para nada más que para producir daño hepático... a la basura... (además del) músculo maravilloso, van a hacer una cirrosis maravillosa"

Margarita Dehesa. Hepatóloga

México ocupa actualmente el segundo lugar en mortalidad por cáncer de hígado en el mundo con más de cinco mil muertes al año, señalaron especialistas en el Taller sobre Hepatocarcinoma: Retos en la Atención del Cáncer de Hígado en México.

Por ello se debe procurar la salud del hígado con una buena alimentación, bajar el consumo de alcohol, evitar el sobrepeso y obesidad, así como no exponerse a la hepatitis que pudiera darse ya sea por situaciones relacionadas con el uso de inyectables como drogas, perforaciones o tatuajes en lugares insalubres y el contacto sexual sin protección.

De la misma manera deben estar en supervisión permanente anual quienes hayan padecido hígado graso, fibrosis, cirrosis y hepatitis B o C.

Fuente: SDP