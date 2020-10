Usuarios no perdonan y critican a Nutella; Comparan su pastel de fantasmas con Ku Klux Klan

Saltillo, 30 de octubre.- Nutella Puerto Rico estuvo en el ojo de las redes sociales por la publicidad que compartieron en la que dejan ver la imagen de un pastel con fantasmitas, con motivo del Día de Brujas o Halloween. La discusión en Internet comenzó cuando internautas señalaron que las figuras tenían parecido con las túnicas blancas del Ku Klux Klan, organización de extrema derecha.

Esta fotografía no pasó desapercibida para usuarios de redes sociales, quienes indignados criticaron que la marca hiciera este tipo de referencias.

Ante los comentarios negativos la marca eliminó la publicación y pidió disculpas por lo sucedido. Sin embargo, al parecer la cuenta de @nutellapr fue suspendida en Twitter.

“Durante la mañana de hoy, escuchamos y atendimos su preocupación en cuanto a una publicación que circuló por las redes sociales de Nutella Puerto Rico”, escribieron.

“Lamentamos profundamente que haya tenido otra interpretación; la imagen tenía como objetivo el compartir una rica receta para el disfrute de todos”, agregaron.

En redes sociales cientos de internautas criticaron la publicidad, mientras que otros se burlaron de la situación.

Ironic how they tag #NutellaPR when all this post is doing is killing Nutella’s PR https://t.co/qGAIuvVQKs