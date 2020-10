Coronavirus puede cambiar el color de los dedos de los pies hasta por 5 meses

Un estudio realizado por médicos del Hospital General de Massachusetts, ubicado en Boston, Estados Unidos, afirma que el coronavirus cambia el color de los dedos de los pies hasta por cinco meses, haciéndolos morados.

Esto, porque tras analizar los datos de un registro internacional de manifestaciones cutáneas causadas por el coronavirus, establecido en abril de este 2020, y evaluar la situación de mil pacientes procedentes de 39 países, se encontró que todos tenían afectaciones cutáneas de larga duración.

El estudio, presentado en el 29º Congreso de la Academia Europea de Dermatología y Venereología, advierten que algunos pacientes pueden presentar en los pies una inflamación similar a un sabañón (hinchazón de pequeños vasos sanguíneos de la piel), que llega a durar hasta cinco meses.

De acuerdo con Esther Freeman, directora de Dermatología de Salud Global en el Hospital General de Massachusetts, algunos de los enfermos presentan estos síntomas durante un tiempo increíblemente largo: "En particular, vimos eso con los sabañones, también conocidos como dedos de los pies de Covid, donde han tenido síntomas en la piel durante más de 60 días", dice.

Oh wow, they’re stopping at nothing aren’t they!! ?



Coronavirus: People who contract COVID may develop red and swollen toes which turn purple, say scientistshttps://t.co/GK6jr0XDHc pic.twitter.com/jXSLCUwlUC