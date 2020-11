Kanye West abandona su candidatura a la presidencia, pero volverá en 2024

La tarde del pasado martes 3 de noviembre el nombre de Kanye West se convirtió en tendencia de Twitter tras anunciar que había emitido su voto para las elecciones presidenciales de Estados Unidos “por primera vez en su vida, es alguien en quien realmente confío… yo”.

Además, subió a redes sociales un par de videos suyos en donde muestra el momento exacto en el que vota por el mismo en Cody, Wyoming en donde inscribió su boleta con su nombre escrito a mano.

Sin embargo, tras lograr que un puñado de personas -alrededor de 50 mil- votarán por él, Kanye West de 43 años anunció su decline a la candidatura 2020 para buscarla dentro de cuatro años, es decir para el 2024.

La imagen que colocó en su cuenta de Twitter con la leyenda ‘KANYE 2024’, ya ha logrado mas de 100 mil me gusta, 11.2 mil retweets, 7.8 mil tuits citados y cientos de comentarios en donde las burlas hacia el rapero no se hicieron esperar.

God is so good ? Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. ?? ?