Detienen a joven y se vuelve viral por su personalidad múltiple (VIDEO)

El protagonista de este episodio es un joven, que tras ser detenido por las autoridades, hizo un incómodo momento a las autoridades, pues rápidamente se volvió viral al mostrar sus “múltiples personalidades” y pronunciar frases sin sentido alguno. De acuerdo con la grabación del video, vemos a un policía preguntarte al joven que viaja en una camioneta Escape azul sin placas, ‘¿qué te metiste, carnal?’, a lo que el hombre, quien parece no estar en estado consciente le dice “nada, todo bien, súbanse”.

En la grabación podemos escuchar como uno de los policías le dice a su colega que el joven al parecer viaja desnudo. Luego, se acerca a la ventanilla de la camioneta y le pregunta nuevamente al joven qué se metió; “no ma, cómo anda la juventud, ahora”, dice la autoridad, mientras que el detenido sólo alcanza a pronunciar; “estoy agarrando señal, carnal”.

Luego, en un aparente diálogo sin sentido alguno, el joven, sintiéndose locutor de radio, voltea y mira al policía, para luego pronunciar la frase “y volvemos a la normalidad, súbanse soy su conductor de Uber, súbanse, 2021… ¡No me voy a bajar!”. Cuando el policía le preguntó de qué parte del país procedía, el muchacho le dijo que de Hermosillo, Sonora.

También aseguró que es un ingeniero atómico, físico nuclear que trabaja en la Central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Una vez que la autoridad procedió a bajar del vehículo al joven y arrestarlo para ser enviado al Ministerio Público (MP), éste no dejó de gritar que no sabía con quién se estaba metiendo; “yo conozco al MP, es mi cuñado y está casado con Bad Bunny y Shakira, no sabes con quién te estás metiendo”.

Como el joven no logró pronunciar ninguna frase coherente, uno de los policías le cuestionó si no sentía vergüenza por el estado en el que se encontraba, a lo que nuevamente el muchacho responde; “estoy agarrando señal, carnal”

Con información de: Grupo Fórmula