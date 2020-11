Encuentran a 164 perritos en Japón viviendo en condiciones muy tristes (VIDEO)

Alrededor de 164 perros fueron encontrados en una casa habitación de apenas 30 metros cuadrados, esto luego de que los vecinos se quejaran del ruido y el mal olor que desprendía de la vivienda.

El caso de maltrato hacia estos 164 perros en Izumo, Japón, fue uno de los peores casos de maltrato que se encontraron los defensores de derechos animales y funcionarios de salud en el país nipón.

Los canes no solo se encontraban en malas condiciones abarrotados en un espacio tan pequeño de 30 metros, sino que ocupaban casi todos los rincones, sino que presentaban extrema delgadez y estaban infectados con parásitos.

Kunihisa Sagami, jefe de una organización benéfica de protección animal relató que cada espacio por el que asaban había perros y, el suelo estaba lleno de heces; los dueños se excusaron diciendo que no podían permitirse pagar una esterilización por lo que, cada vez los perros iban en aumento.

Los perros se refugiaban en dónde podían: en muebles, debajo de mesas y sillas, estantes, fregadero o encima unos de otros por lo que, tras la denuncia de los vecinos, la familia acordó entregar a los animales al grupo de rescate.

Ellos se encargarán de buscarles un buen hogar luego de que los 164 perros hayan pasado por una rehabilitación y cuidados médicos que les permita estar en condiciones para ser dados en adopción.

Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que los vecinos se quejaban de tantos perros pues, hace ya seis años que los funcionarios de salud de Japón habían acudido al domicilio en dónde les fue negada la entrada por el propietario del lugar.

Los expertos han señalado que este es un caso de acumulación compulsiva de animales, los cuales se ligan directamente a la pobreza, aislamiento y envejecimiento de la población, mismo que lo hacen para evitar sentirse solos.

164 malnourished dogs found living in 1 house in Izumo Japan



Public health officials visited the house seven years ago, after neighbors repeatedly complained, but did not take action until now. Shocking lack of animal protection laws in Japan. #spca #Dog #dogs pic.twitter.com/kCcqckLDS8