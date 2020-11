Video: Cerdito rescatado recoge flores para decorar su nuevo hogar

Lotus es un cerdito rescatado del maltrato animal, el cual recoge flores para decorar su nuevo hogar, informó la asociación "Awakening Respect and Compassion for all sentient beings".

La historia del cerdo 'Lotus ' se hizo viral luego de ser compartida a The Dodo, un portal dedicado a difundir los derechos animales, donde llamó la atención de miles de personas que se sintieron conmovidas con las acciones de la puerquita.

Y es que fue rescatada de un hogar en donde la utilizaban como carnada para entrenar a perros de caza, por lo que de no ser descubierta su situación, su destino hubiera sido terrible aunado a que sus días allí estaban llenos de estrés. No obstante, ahora todo es muy diferente para el cerdo, pues su vida en el refugio es muy feliz.

Allí, 'Lotus' decora su nuevo hogar de paja recogiendo flores para decorarlo, según relatan sus nuevos dueños, quienes comenzaron a encontrar plantas y objetos extraños dentro de su espacio, sin entender a qué se debía. Pero pronto descubrieron que era la puerquita la que escogía selectivamente las ramas que metía en su casa.

Asimismo, suele llevar objetos decorativos al patio en el que le gusta recostarse a descansar durante las tardes. Sus cuidadores dicen que quizá se deba a que le gusta el olor de las cosas que lleva, o bien, porque ahuyentan a los insectos. Lo cierto es que otros cerdos han decidido seguirle el paso y ahora también recolectan todo tipo de flores.

Esto ha hecho que 'Lotus' se haya ganado el corazón de miles de usuarios de redes sociales que se han mostrado interesados en conocer la salud y actividades del cerdo, admirados por su resiliencia a superar las dificultades que se vio forzada a enfrentar en su antiguo hogar.

Con información de: SDP