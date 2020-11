¡Cuidado! Bacteria envenena perritos en el Parque Metropolitano

Daniela Trigo, usuaria de Facebook, pide que no lleven a las mascotas al Parque Metropolitano debido a que hay una bacteria que está enfermando a los perros. La joven dijo a través de su red social que llevó a sus dos perritas a pasear como de costumbre, sin embargo en esta ocasión enfermaron y el veterinario le explicó que contrajeron una bacteria en el paseo por el Parque Metropolitano, por lo que decidió compartir su experiencia con otras personas que también pasean a sus mascotas en este parque:

"No suelo hacer este tipo de publicaciones, sin embargo lo hago con el fin de que otras personas puedan prevenir que sus perros pasen por lo mismo.

Hace 3 semanas, como otras veces, lleve a mis dos perritas al parque metropolitano, jugaron, corrieron y estuvieron con otros perros como cualquier otra ocasión, después de dos o tres días ambas empezaron a tener problemas en sus heces le llamé a la veterinaria se les hizo un estudio y simplemente las desparasitamos 15 días. El día domingo de la semana pasada después de terminar el tratamiento las llevamos de nuevo al parque (sin saber que de ahí venia el tema de la bacteria y problema) y a los dos días comenzaron con problemas más graves. Haciendo sangre cada que iban al baño, al decirle las actividades a la veterinaria me comentó que no es la primera vez que pasa, que está teniendo varios pacientes en Puebla con el mismo problema y el común denominador de todos nosotros es el paseo en el parque metropolitano. Claramente me pidió que pausara cualquier paseo a este parque, y ahora mis dos perras deben internarlas durante 3 días para poder canalizarlas, medicarlas y verificar que la bacteria pueda salir de su cuerpo.

Lo comparto para que estén enterados si es que llegan a llevar a sus perros a dicho parque".

