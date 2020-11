¡Hoy es Black Friday! Aquí las mejores gangas y tiendas con descuentos

Si no pudiste hacer todas tus compras este Buen Fin, aquí te traemos una perrona selección de gangas y promociones

El Black Friday da inicio a las mega compras de nuestros vecinos ricos, los gringos, pero aquí en México no nos gusta quedarnos atrás por eso varias empresas y bancos ponen una serie de promociones para que hagas tus compras prenavideñas o por simple capricho.

Si no eres de los mexicanos que cruzan la frontera para beneficiarse de este día, no te preocupes, el mercado mexicano se unen a estas ofertas, por lo que, si no puedes viajar al país vecino, éstas son algunas de las tiendas que participan en el Black Friday y que podrás visitar o comprar en línea.

Amazon

El gigante de comercio electrónico se adelantó al día de ofertas y desde este 26 de noviembre ya puedes encontrar descuentos en miles de productos, los cuales se mantendrán hasta el 30 de noviembre.

Dispositivos de Amazon

Compra cualquier dispositivo Echo y utiliza el código SMARTPLUG100 para recibir un Amazon Smart Plug con valor de 550 pesos en tan solo 100 pesos. O bien, utiliza el código 1SMARTBULB para comprar un foco inteligente de la marca Sengled con valor de 388 pesos en tan solo un peso. Términos y condiciones.

e-Bay

Este marketplace también participará en el Black Friday con ofertas en productos como celulares, cámaras, computadoras, bocinas, audífonos, ropa y maquillaje.

Walmart

El minorista más grande del mundo no se pudo quedar atrás y también se adelantó en ofrecer promociones desde el pasado 25 de noviembre hasta el 27, día del evento.

X Box

Los videojuegos no se podían quedar fuera de esta temporada, Microsoft tiene cientos de productos en promoción.

Para esta edición del Black Friday, Microsoft ofrece ahorros de hasta 50 por ciento en juegos digitales, accesorios de al consola de videojuegos Xbox, así como gadgets y computadoras portátiles.

Hawkers

La tienda de lentas, lanzó para este Viernes Negro una oferta no vista, un tres por uno, es decir, si añades tres pares de lentes al carrito pagarás solo uno, en lentes de sol.

Best Buy

Aunque ya anunció oficialmente su salida del país, en Best Buy se pueden encontrar descuentos en televisores, computadoras portátiles, teléfonos y artículos para el hogar. La venta ya está activa y se extenderá hasta el viernes.

Más tiendas

Otra manera de aprovechar las ofertas es consultar las empresas participantes en la página oficial del Black Friday y revisar en sus sitios oficiales si cuentan con envíos a México, de esta manera, ya sólo asumirás los costos de envío.

Promociones bancarias

Banorte: 10% de descuento adicional utilizando el código BANCOS10 en compras que superen los 2,500 pesos con tarjetas de crédito y débito participantes. No se puede mezclar con meses sin intereses y es válido todo el evento.

HSBC: de igual manera este banco cuenta con 10% de descuento adicional durante todo el evento en compras que superen los 2,500 pesos con tarjeta de crédito y débito participantes con el código BANCOS10 y no se puede mezclar con meses sin intereses.

Santander: del 27 al 30 de noviembre obtén un 15% de bonificación con la Tarjeta Digital Santander

BBVA: puntos dobles y empieza a pagar a partir de marzo de 2021 a tres meses sin intereses

Amazon Recargable: 10% de descuento en compras mayores a los 1,000 pesos

Amazon Cash: recarga 400 pesos o más y recibe una bonificación de 100 pesos

Tarjeta de regalo: compra una tarjeta de $500 pesos y recibe una bonificación de 100 pesos

También las demás tarjetas de crédito VISA o Mastercard pueden tener hasta 12 meses intereses y las tarjetas American Express llegan a 18 meses sin intereses. Para ver si tu tarjeta aplica en este apartado visita los Términos y Condiciones.

Ofertas de Bienvenida

Productos de Apple



MacBook Air, 13 pulgadas, Intel Core i5, 8GB/512GB - Gris espacial - 31,399 pesos



MacBook Air, 13 pulgadas, Intel Core i5, 8GB/128 GB - 16,999 pesos



Apple Watch Series 6 (GPS), caja de aluminio color plata de 44 mm, orrea deportiva blanca - 11,199 pesos



Apple Adaptador de corriente USB de 5 W - 449 pesos



Apple Adaptador de Lightning a jack de 3.5 mm para audífonos - 199 pesos



Apple Cable de carga USB-C (2 m) - 449 pesos



Apple Adaptador de corriente USB de 12 W - 449 pesos



Apple Cable de conector Lightning a USB (1 m) - 449 pesos



Smartphones, smartbands y smartwatches



Xiaomi Mi Band 5 - 712 pesos



Xiaomi Mi Band 4C - 416 pesos



Correa de acero inoxidable para Xiaomi Mi Band 3 y 4 - Rosa - 339 pesos Televisiones



Huawei Band 4 - Negro/ Rosa - 649 pesos



Pulsera inteligente Redlemon - 639 pesos



Televisiones

Laptops y PC

Monitores

Videojuegos