Descubren medicamento antiviral que elimina transmisión de Covid en un día

Científicos estadounidenses descubrieron un antiviral que elimina totalmente la transmisión del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, en 24 horas.

Se trata del medicamento conocido como MK-4482 / EIDD-2801 o Molnupiravir, el cual fue descubierto por investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Georgia y publicado en Nature Microbiology.

Esta es la primera demostración de un medicamento disponible por vía oral para bloquear rápidamente la transmisión del SARS-CoV-2″, dijo Richard Plemper, doctor encargado del estudio. “MK-4482 / EIDD-2801 podría cambiar las reglas del juego”, aseveró.

Debido a que el medicamento se puede tomar por vía oral, el tratamiento puede iniciarse temprano para obtener un beneficio potencial triple: inhibir el progreso de los pacientes a una enfermedad grave, acortar la fase infecciosa para aliviar el costo emocional y socioeconómico del aislamiento prolongado del paciente y silenciar rápidamente los brotes locales. .

