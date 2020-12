No es Tlaxcala, son africanos en Camerún estrenando escaleras eléctricas (VIDEOS)

No son imágenes de Tlaxcala cuando llegaron sus primeras escaleras eléctricas, es Camerún que está estrenando Centro Comercial y los pobladores están mas que emocionados.

A través de redes sociales se difundieron videos de las escaleras electricas, las cuales provocaron accidentes y heridos al interior del nuevo centro comercial Douala Grand Mall.

Debido a que estas son las primeras escaleras eléctricas del país de África se convirtieron en una atracción para la gente que comenzó a acudir al centro comercial que tiene 5 cines, 160 tiendas, 22 restaurantes, un spa y una tienda de autoservicio de gran tamaño.

En los videos publicados en redes sociales, se pueden observar escenas en las que los visitantes tropiezan con las escaleras eléctricas y algunos caen de las mismas con lesiones que no son de gravedad.

Aquí las imágenes:

It is with great enthusiasm that the public of Douala responded to the call to open the doors of the Douala Grand Mall on Tuesday November 17, 2020 with Carrefour Market, the locomotive of the Mall. Visit of the gallery, experimenting with escalators, and tasting time with

