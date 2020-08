Sin sana distancia, miles protestan en España contra el uso de cubrebocas (VIDEO)

Miguel Bosé, fue uno de los famosos que apoyo la manifestación pues a través de su cuenta de Twitter llamó a participar a la protesta además prometió asistir, pero al final no se le vio en la manifestación

El pasado 16 de agosto se llevó a cabo una protesta en Madrid, España a la cual asistieron entre 2 mil y 3 mil personas, el fin de esta protesta fue expresarse en contra del uso obligatorio del cubrebocas por la pandemia de coronavirus.

A través de redes sociales se lanzó la convocatoria, el punto de encuentro fue la plaza de Colón. Los asistentes se presentaron sin tapabocas, y llevaban pancartas en las cuales se podían leer mensajes como: “los cubrebocas matan”, “atentar contra los derechos humanos”, “una auténtica tortura”, “el virus no existe” y “born to be free (nacidos para ser libres)”.

Pilar Martín, de 58 años y habitante de Zaragoza, fue una de las asistentes, cuenta que vino hasta Madrid porque cree que los gobiernos de todo el mundo están exagerando las cifras de víctimas para restringir las libertades. "Nos están obligando a llevar cubrebocas, nos quieren dejar en casa prácticamente encerrados. Nos están engañando continuamente hablando de rebrotes. Todo eso es mentira, la pandemia como tal ya no existe", aseguró.

Esteban Cabal, quien es escrito y político ecologista, aseguró que no existe evidencia científica de una pandemia y que están diagnosticando como enfermos a personas que no lo están porque, según él, se basan en pruebas que no son específicas.

Miguel Bosé, fue uno de los famosos que apoyo la manifestación pues a través de su cuenta de Twitter llamó a participar a la protesta además prometió asistir, pero al final no se le vio en la manifestación.

Es importante mencionar que actualmente, En España se registran 342 mil 813 casos del nuevo coronavirus y 28 mil 617 fallecimientos, de acuerdo con datos de la universidad de Johns Hopkins.



En #Madrid están marchando en protesta x la pandemia y contra el gob. La convocatoria es a las 18:00 (hora #España). Esto pasaba hace algunos minutos. Se va armando la marcha. #COVID19 #16A "falsos test, falsos positivos", "el virus es el miedo aquí no hay miedo", cantan pic.twitter.com/7XvGGdVKwP

— Alberto Hayek (@albertohayek) August 16, 2020



PROTESTA EN MADRID

La mayoría de los medios de información no cuentan esto. Muchísima gente en todo el mundo protesta porque ve que hay malas intenciones detrás del uso del coronavirus. https://t.co/TIZ2BaEl8l

— Luis Rodas (@luisrodastw) August 17, 2020

Con Información de: SDP Noticias