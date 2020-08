Franelera se cuelga del Internet gratis para que sus hijos puedan hacer la tarea

Dicen que el quiere busca un medio, y quien no, un pretexto, es el caso de esta mujer trabajadora que sin Internet en casa busca que sus hijos completen su educación

No todos tienen el mismo acceso a Internet, pero hay para quienes no ven obstáculos y encuentran soluciones, es el caso de esta mujer trabajadora que sin Internet busca encontrar la fuente para que sus hijos no pongan pretextos sino soluciones.

Ha sido todo un reto el comienzo del ciclo escolar a distancia, ya que muchos estudiantes carecen de televisores y no se diga de computadoras o el acceso a Internet.

Debido a esto en la primera semana del programa de “Aprende en Casa II”, se han dado a conocer diversas historias de familias que hacen hasta lo imposible por que sus hijos sigan con su preparación académica.

Como es el caso de una mujer que cuida carros en la Ciudad de México, llamada coloquialmente como “franelera”, quien lleva a sus hijos a un punto done hay señal de Internet gratuito.

Y es que el pasado 24 de agosto comenzó el nuevo ciclo escolar 2020-2021, que es en la modalidad a distancia, ya sea a través de la televisión o en línea, pero las tareas que dejan las tiene que enviar por correo, lo que obliga a las familias tener acceso a Internet, pero para muchos eso es imposible debido a los bajos recursos que tienen, unos van al día apenas para comer.

Pero eso no fue impedimento para una franelera que diario va al punto de acceso a Internet para que sus pequeños cumplan con sus tareas. Sólo cuenta con un celular para apoyar en las tareas a sus dos hijos.

La conmovedora imagen se registró en las calles de la Alcaldía Iztacalco, al oriente de la Ciudad de México.

Las imagen fue compartida en la cuenta de Facebook Iztacalco Me Gusta, y se hizo viral por el esfuerzo que hace la madre para que sus hijos no frenen su preparación académica.

Fuente: Sin Embargo