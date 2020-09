Alertan sobre dolor e inflamación de testículos; podría ser síntoma de Covid-19

Un estudio publicado en la revista científica "The American Journal of Emergency Medicine", por un grupo de médicos del San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium indica que a pesar de no ser muy común, se han reportado complicaciones en el área de los genitales masculinos durante la pandemia de Covid-19.

Los especialistas recuerdan que virus de la familia SARS pueden ocasionar orquitis -inflamación de testículos- y aunque reconocen que durante la pandemia no ha habido registros de este padecimiento, el caso de un paciente con dolor de testículos parece activar algunas alarmas.

El sujeto del estudio de caso es un hombre de 37 años que se presentó en el área de emergencias con dolor en los testículos. Además, presentó fiebre, tos, dolor muscular y fatiga. El paciente había dado positivo a la enfermedad 15 días antes; desarrolló los síntomas del nuevo coronavirus a los 10 días, mientras que tres días previos a su llegada a urgencias inició el dolor en sus genitales.

Tras realizarle estudios, el sujeto dio negativo a enfermedades de transmisión sexual. Su radiografía de pecho mostró opacidad en el área pulmonar, algo común en pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2. Por último, el ultrasonido de sus testículos mostró mayor presencia de sangre.

Aunque el artículo aborda el caso de un solo hombre, los autores recuerdan que anteriormente se registró un caso similar en un adolescente de 14 años. También destacaron que el semen de infectados del virus ha mostrado afectaciones en la calidad de espermatocitos, lo cual significaría que podría afectar la fertilidad e indicaron que las complicaciones trombóticas podrían afectar el sistema genitourinario.

Los especialistas aseguran que los casos de síntomas poco comunes deben ser considerados, esto con el fin de que sea posible seguir conociendo al virus y tener herramientas suficientes para detectarlo lo antes posible.

La orquitis, dependiendo de la edad, suele ser ocasionada por enfermedades de transmisión sexual o bacterias urinarias. Uno de los virus más comunes en desarrollar esta inflamación es el de las paperas.

